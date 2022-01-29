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نائب رئيس السيادة السوداني: حل أزمة السودان الحاسم لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات
نائب رئيس السيادة السوداني: حل أزمة السودان الحاسم لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T17:18+0000
2022-01-29T17:25+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
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وأوضح دقلو خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، اليوم السبت، بأن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".لافتا إلى أن "البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها".
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان

نائب رئيس السيادة السوداني: حل أزمة السودان الحاسم لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات

17:18 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 17:25 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / UMIT BEKTASالفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم
الفريق محمد حمدان حميدتي يخاطب أنصاره خلال اجتماع في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.
وأوضح دقلو خلال لقاء جمعه مع رجال الإدارة الأهلية بالسودان في الخرطوم، اليوم السبت، بأن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية".
لافتا إلى أن "البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد، وسلامتها".
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