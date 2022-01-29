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https://arabic.sputniknews.com/20220129/نجاة-قائد-دراجة-نارية-في-اللحظة-الأخيرة-قبل-أن-تدهسه-شاحنة-فيديو-1057405516.html
نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة... فيديو
نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة... فيديو
التقطت كاميرا مثبتة على لوحة التحكم في إحدى السيارات، لحظة نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة ضخمة. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T07:45+0000
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وقال ناشروا المقطع إنه تم تصويره في ماليزيا، حيث انزلقت دراجة نارية على طريق سريع بسبب هطول الأمطار، ما تسبب في سقوط قائدها أمام السيارات المنطلقة.فور سقوط قائد الدراجة النارية سارع إلى النهوض لتجنب أن تدهسه السيارات لكنه وجد نفسه أمام شاحنة ضخمة كادت أن تدهسه تحت إطاراتها لكن تجاوزها في اللحظة الأخيرة، دون أن يصاب بأذى.
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نادي الفيديو

نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة... فيديو

07:45 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 07:53 GMT 29.01.2022)
© REUTERS / Goran Tomasevicرجل يحمل حيوان الخنزير على دراجة نارية في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمواقراطية 28 سبتمبر/ أيلول 2016
رجل يحمل حيوان الخنزير على دراجة نارية في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمواقراطية 28 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© REUTERS / Goran Tomasevic
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التقطت كاميرا مثبتة على لوحة التحكم في إحدى السيارات، لحظة نجاة قائد دراجة نارية في اللحظة الأخيرة قبل أن تدهسه شاحنة ضخمة.
وقال ناشروا المقطع إنه تم تصويره في ماليزيا، حيث انزلقت دراجة نارية على طريق سريع بسبب هطول الأمطار، ما تسبب في سقوط قائدها أمام السيارات المنطلقة.
فور سقوط قائد الدراجة النارية سارع إلى النهوض لتجنب أن تدهسه السيارات لكنه وجد نفسه أمام شاحنة ضخمة كادت أن تدهسه تحت إطاراتها لكن تجاوزها في اللحظة الأخيرة، دون أن يصاب بأذى.
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