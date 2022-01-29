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نجل الملك السعودي الراحل فهد يتصدر مواقع البحث بسبب فيديو
نجل الملك السعودي الراحل فهد يتصدر مواقع البحث بسبب فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي اسم الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك ‏فهد بن عبد العزيز، اليوم السبت، بسبب مقطع فيديو نشره.‏ 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T10:22+0000
2022-01-29T10:22+0000
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وسجّل الأمير عبد العزيز بن فهد الفيديو من موقعة غزوة بدر الإسلامية بمحافظة بدر، وشرح تفاصيل المنطقة، وأوضح لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.ولفت الأمير السعودي إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "والركب أسفل منكم".كما أعرب الأمير عبد العزيز بن فهد "عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة"، بحسب قوله.وتفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.وقبل عامين، خضع الأمير عبد العزيز بن فهد لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق.وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية

نجل الملك السعودي الراحل فهد يتصدر مواقع البحث بسبب فيديو

10:22 GMT 29.01.2022
الملك فهد
الملك فهد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
الملك فهد
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي اسم الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك ‏فهد بن عبد العزيز، اليوم السبت، بسبب مقطع فيديو نشره.‏
وسجّل الأمير عبد العزيز بن فهد الفيديو من موقعة غزوة بدر الإسلامية بمحافظة بدر، وشرح تفاصيل المنطقة، وأوضح لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.
ولفت الأمير السعودي إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "والركب أسفل منكم".
كما أعرب الأمير عبد العزيز بن فهد "عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة"، بحسب قوله.
وتفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.
وقبل عامين، خضع الأمير عبد العزيز بن فهد لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق.
وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.
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