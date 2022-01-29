نجل الملك السعودي الراحل فهد يتصدر مواقع البحث بسبب فيديو
الملك فهد
الملك فهد
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي اسم الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبد العزيز، اليوم السبت، بسبب مقطع فيديو نشره.
وسجّل الأمير عبد العزيز بن فهد الفيديو من موقعة غزوة بدر الإسلامية بمحافظة بدر، وشرح تفاصيل المنطقة، وأوضح لمتابعيه أنه يقف وعلى يمينه العدوة القصوى، وعلى يساره العدوة الدنيا.
ولفت الأمير السعودي إلى مكان الركب الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "والركب أسفل منكم".
كما أعرب الأمير عبد العزيز بن فهد "عن سعادته بتواجده في هذه الأرض الطاهرة، وأجوائها الإيمانية التي تذكر دوما بالنبي محمد وأصحابه والموقف العصيب الذي تعرضوا له في غزوة بدر، وكيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة"، بحسب قوله.
(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) - سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره pic.twitter.com/dxCzJOhWWW— فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022
وتفاعل العديد من مستخدمي "تويتر" مع فيديو نجل الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز آل سعود، ودعوا له بالصحة وطول العمر.
سبحان من يعطي القبول للناس عند الناس #عبدالعزيز_بن_فهد الله يوفقه ويبارك فيه وللمسلمين pic.twitter.com/gwEFrzPYtH— زبن بن عمير (@zabin2011) January 29, 2022
#عبدالعزيز_بن_فهد يستاهل المدح والثناء ينول ويطول اميرنا— سـلامه عتيق العتيق 🇸🇦 (@s__alateeg) January 29, 2022
صح لسانك اخوي
الله المستعان رحم الله ذلك الاب الحنون واسكنه فسيح جنانه فقد كان حاكم عظيماً #عبدالعزيز_بن_فهد— ملح الشمال (@aDXObn0qHnt0Jle) January 29, 2022
وقبل عامين، خضع الأمير عبد العزيز بن فهد لعملية جراحية ناجحة من أجل إزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق.
وأجرى الأمير عبد العزيز بن فهد الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة السعودية الرياض.