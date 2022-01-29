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https://arabic.sputniknews.com/20220129/نجم-مغناطيسي-غير-عادي-وكائنات-إنماء-الأطراف-المفقودة-والهرمونات-والجسد-والنفس-1057428289.html
نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس
نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس
اكتشف باحثون أن مكملات فيتامين (د) تقلل بالفعل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T13:46+0000
2022-01-29T13:46+0000
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نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس
نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس
وجدت تجارب أن الضفادع تعيد إنماء الساقين المبتورتين بعد العلاج بمزيج كيميائي.وعادة لا تستطيع الضفادع البالغة إعادة النمو لساقها المفقودة، ولكن يمكن أن تكتسب الضفادع البالغة القدرة على إعادة نمو الساق المفقودة إذا تم علاجها بجهاز يحتوي على هلام حرير مشبع بخمس مواد كيميائية متجددة. من الواضح أن الأطراف التي تنمو في الضفادع يمكن أن تتحرك وتتحسس مثل الأرجل الأصلية. أي حتى الساق الجديدة تحتوي على أعصاب عاملة.• توصل علماء إلى أدلة جديدة على وجود كمية كبيرة من المياه على سطح المريخ في وقت متأخر يصل إلى ملياري سنة.• اكتشف علماء فلك أستراليون نجما غريبا في مجرة درب التبانة يبعث إشعاعا كهرومغناطيسيا بوتيرة طويلة غير عادية ما يمهد الطريق أمام مجال جديد لمراقبة السماء. وقد أعلن العلماء اكتشاف "جسم" يقع على بعد حوالى أربعة آلاف سنة ضوئية من الأرض، ويبعث إشارة إشعاعية قوية كل 18,18 دقيقة، ما يمثل فترة طويلة غير اعتيادية.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أشباه فيروسات تدس أدوات التحرير الجيني داخل الخلايا. حيث استخدم العلماء أساليب الهندسة الوراثية في إنتاج جسيمات شبيهة بالفيروسات قادرة على إيصال البروتينات المحرِّرة للجينات إلى الأعضاء المستهدفة في الحيوانات بكفاءة. كذلك ثمة طائفة متنوعة من الأساليب المتاحة لتعديل تسلسلات الحمض النووي في مواقع محددة داخل الجينوم، غير أن إيصال البروتينات المحرِّرة للجينات إلى الخلايا المناسبة داخل الجسم أمر صعب، ما يعرقل الجهود المبذولة في سبيل استخدام هذا النهج لعلاج مشكلات طبية عدة.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة روجيه جيومين الذي يعد شخصية بارزة ضمن من دشنوا بداية مهمة لعهد الهرمونات ودراساتها العلمية المستفيضة.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس

13:46 GMT 29.01.2022
نجم مغناطيسي غير عادي وكائنات إنماء الأطراف المفقودة والهرمونات والجسد والنفس
تابعنا عبر
اكتشف باحثون أن مكملات فيتامين (د) تقلل بالفعل من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.
وجدت تجارب أن الضفادع تعيد إنماء الساقين المبتورتين بعد العلاج بمزيج كيميائي.
وعادة لا تستطيع الضفادع البالغة إعادة النمو لساقها المفقودة، ولكن يمكن أن تكتسب الضفادع البالغة القدرة على إعادة نمو الساق المفقودة إذا تم علاجها بجهاز يحتوي على هلام حرير مشبع بخمس مواد كيميائية متجددة. من الواضح أن الأطراف التي تنمو في الضفادع يمكن أن تتحرك وتتحسس مثل الأرجل الأصلية. أي حتى الساق الجديدة تحتوي على أعصاب عاملة.
• توصل علماء إلى أدلة جديدة على وجود كمية كبيرة من المياه على سطح المريخ في وقت متأخر يصل إلى ملياري سنة.
• اكتشف علماء فلك أستراليون نجما غريبا في مجرة درب التبانة يبعث إشعاعا كهرومغناطيسيا بوتيرة طويلة غير عادية ما يمهد الطريق أمام مجال جديد لمراقبة السماء. وقد أعلن العلماء اكتشاف "جسم" يقع على بعد حوالى أربعة آلاف سنة ضوئية من الأرض، ويبعث إشارة إشعاعية قوية كل 18,18 دقيقة، ما يمثل فترة طويلة غير اعتيادية.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أشباه فيروسات تدس أدوات التحرير الجيني داخل الخلايا. حيث استخدم العلماء أساليب الهندسة الوراثية في إنتاج جسيمات شبيهة بالفيروسات قادرة على إيصال البروتينات المحرِّرة للجينات إلى الأعضاء المستهدفة في الحيوانات بكفاءة. كذلك ثمة طائفة متنوعة من الأساليب المتاحة لتعديل تسلسلات الحمض النووي في مواقع محددة داخل الجينوم، غير أن إيصال البروتينات المحرِّرة للجينات إلى الخلايا المناسبة داخل الجسم أمر صعب، ما يعرقل الجهود المبذولة في سبيل استخدام هذا النهج لعلاج مشكلات طبية عدة.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة روجيه جيومين الذي يعد شخصية بارزة ضمن من دشنوا بداية مهمة لعهد الهرمونات ودراساتها العلمية المستفيضة.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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