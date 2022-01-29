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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وزيرا-خارجية-فرنسا-وألمانيا-يزوران-أوكرانيا-في-7-فبراير-المقبل-لبحث-تهدئة-التوترات-1057423731.html
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران أوكرانيا في 7 فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات
وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران أوكرانيا في 7 فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم السبت، أنه سيزور أوكرانيا برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في 7 شباط/فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T12:23+0000
2022-01-29T12:23+0000
العالم
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وقال لودريان، في تغريدة عبر تويتر: "اليوم أكدت لدميتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا، تتواصل جهودنا من أجل تهدئة التوترات لا سيما في صيغة نورماندي".وتابع "سأسافر إلى أوكرانيا من 7 إلى 8 فبراير مع أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية".وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران أوكرانيا في 7 فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات

12:23 GMT 29.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEوزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض "إكسبو 2020 دبي"، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أثناء زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم السبت، أنه سيزور أوكرانيا برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في 7 شباط/فبراير المقبل لبحث تهدئة التوترات في ظل المزاعم الغربية حول "الغزو الروسي" لكييف.
وقال لودريان، في تغريدة عبر تويتر: "اليوم أكدت لدميتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني دعمنا الكامل وتضامننا مع أوكرانيا، تتواصل جهودنا من أجل تهدئة التوترات لا سيما في صيغة نورماندي".
وتابع "سأسافر إلى أوكرانيا من 7 إلى 8 فبراير مع أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية".
وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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