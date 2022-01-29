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وزير خارجية ليتوانيا: غزو أوكرانيا يعتبر حربا ضد أوروبا كلها
وزير خارجية ليتوانيا: غزو أوكرانيا يعتبر حربا ضد أوروبا كلها
اعتبر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، أن غزو أوكرانيا حال وقوعه لن يكون "مجرد حرب ضد أوكرانيا، بل حربا ضد أوروبا كلها". 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T11:25+0000
2022-01-29T11:25+0000
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وأكد لاندسبيرجيس، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" أنه "من مصلحة كل بلد دعم أوكرانيا، لمحاربة الغزو المحتمل الذي سيحدث بالأساس على الحدود الأوروبية"، على حد تعبيره.وبشأن موقفه تجاه ألمانيا والانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب عدم رغبتها في مساعدة أوكرانيا، قال لاندسبيرجيس إن "الحكومة الألمانية لا تزال حكومة جديدة، وتحاول إكمال إرث يقارب 16 عامًا للحكومة الأخيرة، كما أنها تواجه حقيقة مختلفة تمامًا عما حدث في ألمانيا خلال الـ16 عامًا الماضية".واختتم لاندسبيرجيس قوله بأنه "لم يعد هناك استقرار، العالم يتغير وبسرعة، لذلك أعتقد أن الحكومة الألمانية الجديدة تتكيف مع واقع جديد".وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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وزير خارجية ليتوانيا: غزو أوكرانيا يعتبر حربا ضد أوروبا كلها

11:25 GMT 29.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورعلم ليتوانيا، سفارة ليتوانيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم ليتوانيا، سفارة ليتوانيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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اعتبر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، أن غزو أوكرانيا حال وقوعه لن يكون "مجرد حرب ضد أوكرانيا، بل حربا ضد أوروبا كلها".
وأكد لاندسبيرجيس، خلال لقاء مع شبكة "سي إن إن" أنه "من مصلحة كل بلد دعم أوكرانيا، لمحاربة الغزو المحتمل الذي سيحدث بالأساس على الحدود الأوروبية"، على حد تعبيره.
وبشأن موقفه تجاه ألمانيا والانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بسبب عدم رغبتها في مساعدة أوكرانيا، قال لاندسبيرجيس إن "الحكومة الألمانية لا تزال حكومة جديدة، وتحاول إكمال إرث يقارب 16 عامًا للحكومة الأخيرة، كما أنها تواجه حقيقة مختلفة تمامًا عما حدث في ألمانيا خلال الـ16 عامًا الماضية".
واختتم لاندسبيرجيس قوله بأنه "لم يعد هناك استقرار، العالم يتغير وبسرعة، لذلك أعتقد أن الحكومة الألمانية الجديدة تتكيف مع واقع جديد".
وفي وقت سابق، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية ضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو نفيا قاطعا، وتؤكد نيتها عدم الاعتداء على أي طرف.
في الوقت ذاته، تحذر موسكو من أن تصرفات الناتو بالقرب من حدودها تمثل تهديدا للأمن القومي، وتؤكد حقها في نقل القوات داخل الأراضي ذات السيادة الروسية كيف تشاء، متهمة الولايات المتحدة باستخدام نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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