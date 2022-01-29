https://arabic.sputniknews.com/20220129/وزير-دفاع-أمريكي-أسبق-حياة-الأمريكيين-ستكون-على-المحك-إذا-اندلع-الصراع-في-أوكرانيا-1057428179.html

وزير دفاع أمريكي أسبق: حياة الأمريكيين "ستكون على المحك" إذا اندلع الصراع في أوكرانيا

وزير دفاع أمريكي أسبق: حياة الأمريكيين "ستكون على المحك" إذا اندلع الصراع في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا إنه "لا شك" في أن حياة الأمريكيين "ستكون على المحك" إذا اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسط التوترات المتصاعدة بين... 29.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-29T13:44+0000

2022-01-29T13:44+0000

2022-01-29T13:44+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg

وقال بانيتا: "أنا متأكد من أن بايدن يفكر بدعم أوكرانيا، لكن دعونا نواجه الأمر، يوجد الآن مستشارون عسكريون أمريكيون في أوكرانيا يعملون مع الأوكرانيين لمحاولة تطوير قدراتهم، إذا حدث شيء ما، فلا شك في أن أرواح الأمريكيين ستكون أيضًا على المحك".قال وزير الدفاع في عهد أوباما إنه لا يعتقد أن العقوبات ضد روسيا "هي القضية التي ستغير هذا الوضع"، رغم أنه أشار إلى أنه يمكن استخدام عقوبات معينة لإلحاق الضرر بروسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.وأضاف: "أعتقد أن دعم الأوكرانيين، ونقل قواتنا في حلف شمال الأطلسي إليها، ونشر طائراتنا وسفننا، أهم رادع لدينا الآن فيما يتعلق بروسيا".وتأتي تصريحات بانيتا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الجمعة، إن عددا صغيرا من القوات الأمريكية سينتشر قريبا في شرق أوروبا.

https://arabic.sputniknews.com/20220129/بايدن-تحت-خطر-العزل-صحيفة-أمريكية-توضح-الشرخ-الكبير-في-الكونغرس-بما-يتعلق-بالأزمة-الأوكرانية-1057421727.html

https://arabic.sputniknews.com/20220128/بايدن-سننشر-قريبا-قوات-أمريكية-في-شرق-أوروبا-ودول-الناتو-1057402574.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم