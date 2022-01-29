وزير دفاع أمريكي أسبق: حياة الأمريكيين "ستكون على المحك" إذا اندلع الصراع في أوكرانيا

وقال بانيتا: "أنا متأكد من أن بايدن يفكر بدعم أوكرانيا، لكن دعونا نواجه الأمر، يوجد الآن مستشارون عسكريون أمريكيون في أوكرانيا يعملون مع الأوكرانيين لمحاولة تطوير قدراتهم، إذا حدث شيء ما، فلا شك في أن أرواح الأمريكيين ستكون أيضًا على المحك".قال وزير الدفاع في عهد أوباما إنه لا يعتقد أن العقوبات ضد روسيا "هي القضية التي ستغير هذا الوضع"، رغم أنه أشار إلى أنه يمكن استخدام عقوبات معينة لإلحاق الضرر بروسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.وأضاف: "أعتقد أن دعم الأوكرانيين، ونقل قواتنا في حلف شمال الأطلسي إليها، ونشر طائراتنا وسفننا، أهم رادع لدينا الآن فيما يتعلق بروسيا".وتأتي تصريحات بانيتا في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الجمعة، إن عددا صغيرا من القوات الأمريكية سينتشر قريبا في شرق أوروبا.
قال وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا إنه "لا شك" في أن حياة الأمريكيين "ستكون على المحك" إذا اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسط التوترات المتصاعدة بين البلدين.
وقال بانيتا: "أنا متأكد من أن بايدن يفكر بدعم أوكرانيا، لكن دعونا نواجه الأمر، يوجد الآن مستشارون عسكريون أمريكيون في أوكرانيا يعملون مع الأوكرانيين لمحاولة تطوير قدراتهم، إذا حدث شيء ما، فلا شك في أن أرواح الأمريكيين ستكون أيضًا على المحك".
قال وزير الدفاع في عهد أوباما إنه لا يعتقد أن العقوبات ضد روسيا "هي القضية التي ستغير هذا الوضع"، رغم أنه أشار إلى أنه يمكن استخدام عقوبات معينة لإلحاق الضرر بروسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.