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وفد مغربي يصل طرابلس لافتتاح القنصلية المغربية
وفد مغربي يصل طرابلس لافتتاح القنصلية المغربية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، اليوم السبت، وصول وفد مغربي تمهيدا لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T17:27+0000
2022-01-29T17:27+0000
العالم العربي
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وبحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على "فيسبوك"، فقد وصل اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية.وبينت الخارجية الليبية أن الوفد يضم عددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية المغربية بهدف التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات..ونوهت الخارجية الليبية أن هذه الخطوة الهامة تسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل مباشر من مقر القنصلية بطرابلس.الجدير بالذكر، أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة كانت قد توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، بالإضافة إلى منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، ومنح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين واستئناف الرحلات الجوية وغيرها من المسائل القنصلية.
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العالم العربي

وفد مغربي يصل طرابلس لافتتاح القنصلية المغربية

17:27 GMT 29.01.2022
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مشجعة مغربية تشجع منخب بلادها مع العلم المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، اليوم السبت، وصول وفد مغربي تمهيدا لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس.
وبحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية على "فيسبوك"، فقد وصل اليوم السبت، إلى العاصمة طرابلس وفد من المملكة المغربية برئاسة رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بالخارجية المغربية.
وبينت الخارجية الليبية أن الوفد يضم عددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية المغربية بهدف التمهيد لإعادة افتتاح القنصلية المغربية في طرابلس بعد إغلاق دام 8 سنوات..
ونوهت الخارجية الليبية أن هذه الخطوة الهامة تسهل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل مباشر من مقر القنصلية بطرابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لجهود حكومة الوحدة الوطنية لدعم أليات التعاون بين المغرب وليبيا، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه أثناء زيارة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إلى الرباط في شهر يونيو الماضي ولقائها نظيرها المغربي السيد ناصر بوريطة.

الجدير بالذكر، أن اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة كانت قد توصلت إلى الاتفاق حول عدد من المواضيع من بينها تسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب، بالإضافة إلى منح التأشيرات للمستثمرين ورجال الأعمال، ومنح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين واستئناف الرحلات الجوية وغيرها من المسائل القنصلية.
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