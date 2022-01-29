تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220129/وكالة-سيارة-مفخخة-تستهدف-موكبا-أمنيا-في-العاصمة-مقديشو-وخسائر-في-الأرواح-1057417500.html
وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح
وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح
ذكرت وسائل إعلام محلية في الصومال، اليوم السبت، عن انفجار استهدف موكب قائد الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية مقديشو. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:43+0000
2022-01-29T09:43+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/09/1027600975_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_5eb5ac00492a1bc04efd1d66ff1485ab.jpg
وذكر موقع إخباري صومالي نقلا عن مصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة ضمن موكب أمني لقائد شرطة كاران.وبحسب المصادر فإن الانفجار حصل عبر سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقطاع فجه بحي كاران بمقديشو.وأضافت المصادر أن الضباط الذين كانوا ضمن الموكب نجوا من التفجير الذي أودى بحياة شخصين لم توضح هويتهما.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/09/1027600975_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_024f7c290e779d05850f3fa809be502e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال

وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح

09:43 GMT 29.01.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية في الصومال، اليوم السبت، عن انفجار استهدف موكب قائد الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وذكر موقع إخباري صومالي نقلا عن مصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة ضمن موكب أمني لقائد شرطة كاران.
وبحسب المصادر فإن الانفجار حصل عبر سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقطاع فجه بحي كاران بمقديشو.

وأضافت المصادر أن الضباط الذين كانوا ضمن الموكب نجوا من التفجير الذي أودى بحياة شخصين لم توضح هويتهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية