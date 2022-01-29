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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وكالة-سيارة-مفخخة-تستهدف-موكبا-أمنيا-في-العاصمة-مقديشو-وخسائر-في-الأرواح-1057417500.html
وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح
وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح
ذكرت وسائل إعلام محلية في الصومال، اليوم السبت، عن انفجار استهدف موكب قائد الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية مقديشو. 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T09:43+0000
2022-01-29T09:43+0000
2022-01-29T09:43+0000
الصومال
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وذكر موقع إخباري صومالي نقلا عن مصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة ضمن موكب أمني لقائد شرطة كاران.وبحسب المصادر فإن الانفجار حصل عبر سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقطاع فجه بحي كاران بمقديشو.وأضافت المصادر أن الضباط الذين كانوا ضمن الموكب نجوا من التفجير الذي أودى بحياة شخصين لم توضح هويتهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
وكالة: سيارة مفخخة تستهدف موكبا أمنيا في العاصمة مقديشو وخسائر في الأرواح
ذكرت وسائل إعلام محلية في الصومال، اليوم السبت، عن انفجار استهدف موكب قائد الشرطة المحلية في العاصمة الصومالية مقديشو.
وذكر موقع إخباري
صومالي نقلا عن مصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة ضمن موكب أمني لقائد شرطة كاران.
وبحسب المصادر فإن الانفجار حصل عبر سيارة مفخخة انفجرت قبالة مسجد تابع لتركيا في تقطاع فجه بحي كاران بمقديشو.
وأضافت المصادر أن الضباط الذين كانوا ضمن الموكب نجوا من التفجير الذي أودى بحياة شخصين لم توضح هويتهما.