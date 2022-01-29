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https://arabic.sputniknews.com/20220129/وول-ستريت-تسجل-أفضل-يوم-لها-في-2022-1057403364.html
وول ستريت تسجل أفضل يوم لها في 2022
وول ستريت تسجل أفضل يوم لها في 2022
- صعدت بورصة وول ستريت يوم الجمعة مسجلة أفضل يوم لها حتى الآن في 2022 بعد جلسة متقلبة أخرى لتنهي أسبوعا صاخبا اتسم بأرباح الشركات المختلطة والاضطرابات... 29.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-29T03:53+0000
2022-01-29T03:58+0000
وول ستريت
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وبدأت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض، لكنها ارتفعت بشكل متزايد مع تقدم الجلسة. وكان الارتفاع الأكبر لأسهم شركات التكنولوجيا، بحسب رويترز.أغلق مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو على ارتفاع بعد خمسة أيام من التداول المتقلب، لكن مؤشر ناسداك ظل ثابتا بشكل أساسي على مدى الأسبوع.ورغم تحقيق "أفضل المكاسب اليومية لهذا العام" إلا أن المؤشرات ظلت منخفضة نوعا ما حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بولز 500 بنسبة 7 في المئة حتى الآن في عام 2022، مع انخفاض مؤشري ناسداك وداو 12 في المئة و4.4 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية.وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة انخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب أدنى قراءة لمعنويات المستهلك في عقد من الزمان، وجاءت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على أساس سنوي - مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي - بنسبة 4.9 في المئة، أعلى بقليل من المتوقع.
https://arabic.sputniknews.com/20211006/انخفاض-مؤشرات-وول-ستريت-تأثراً-بمخاوف-التضخم-1050356247.html
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وول ستريت

وول ستريت تسجل أفضل يوم لها في 2022

03:53 GMT 29.01.2022 (تم التحديث: 03:58 GMT 29.01.2022)
© AFP 2021 / SPENCER PLATTبورصة نيويورك
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
© AFP 2021 / SPENCER PLATT
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- صعدت بورصة وول ستريت يوم الجمعة مسجلة أفضل يوم لها حتى الآن في 2022 بعد جلسة متقلبة أخرى لتنهي أسبوعا صاخبا اتسم بأرباح الشركات المختلطة والاضطرابات الجيوسياسية وازدياد قوة الاحتياطي الاتحادي.
وبدأت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض، لكنها ارتفعت بشكل متزايد مع تقدم الجلسة. وكان الارتفاع الأكبر لأسهم شركات التكنولوجيا، بحسب رويترز.
أغلق مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو على ارتفاع بعد خمسة أيام من التداول المتقلب، لكن مؤشر ناسداك ظل ثابتا بشكل أساسي على مدى الأسبوع.
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2021
انخفاض مؤشرات وول ستريت تأثراً بمخاوف التضخم
6 أكتوبر 2021, 14:05 GMT
ورغم تحقيق "أفضل المكاسب اليومية لهذا العام" إلا أن المؤشرات ظلت منخفضة نوعا ما حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بولز 500 بنسبة 7 في المئة حتى الآن في عام 2022، مع انخفاض مؤشري ناسداك وداو 12 في المئة و4.4 في المئة خلال نفس الفترة الزمنية.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة انخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب أدنى قراءة لمعنويات المستهلك في عقد من الزمان، وجاءت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على أساس سنوي - مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي - بنسبة 4.9 في المئة، أعلى بقليل من المتوقع.
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