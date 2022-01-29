تدقيق أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق

وبحسب وكالة "شفق نيوز" عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت اجتماعاً مع الجهات المعنية لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق.ويُشترط لاختيار الرئيس العراقي، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، كما يجب أن تتوفر له سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.ويتنافس عن الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم أحمد صالح مع مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.
أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، تحديد السابع من شهر شباط المقبل موعداً لعقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، وقدّم أكثر من 40 شخصا أسماءهم إلى مجلس النواب كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.
وبحسب وكالة "شفق نيوز" عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي اليوم السبت اجتماعاً مع الجهات المعنية لمناقشة وتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس جمهورية العراق.
ويُشترط لاختيار الرئيس العراقي، أن يكون المرشح للمنصب عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين عاماً من عمره، كما يجب أن تتوفر له سمعة حسنة وخبرة سياسية، وأن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أي إجراءات تحل محلها.
ويتنافس عن الاتحاد الوطني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم أحمد صالح مع مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.