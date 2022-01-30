تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/آبل-تتعرض-لانتقادات-واسعة-بعد-إصدارها-رموزا-تعبيرية-جديدة-تتضمن-صورة-رجل-حامل-صور-1057448484.html
"آبل" تتعرض لانتقادات واسعة بعد إصدارها رموزا تعبيرية جديدة تتضمن صورة "رجل حامل"... صور
"آبل" تتعرض لانتقادات واسعة بعد إصدارها رموزا تعبيرية جديدة تتضمن صورة "رجل حامل"... صور
قامت شركة "آبل" بنشر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام "iOS 15.4" الجديد، والتي تتضمن رمزا لرجل "حامل". 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:04+0000
2022-01-30T07:04+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050161119_6:0:1496:838_1920x0_80_0_0_5f599474e6b908497d891b3b604c7d68.jpg
يبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وغرد أحد الأشخاص: "كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟ أخبرني أن الأمر ليس كذلك بحيث يصنعون رمزًا تعبيريًا لرجل حامل مع هذا التحديث الجديد ... لقد فشلنا كحضارة".سخر شخص آخر قائلاً: "تم إرسال الرموز التعبيرية للرجل الحامل الجديد من قبل مافيا الإباحية للمثليين على تويتر".لم يرد ممثلو شركة آبل على وابل الانتقادات والهجمة الشرسة على التحديث الجديد، بحسب الصحيفة.لا يزال نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزًا تعبيريًا، حسبما ذكرت "MacRumors" يوم الخميس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/آبل-تعلن-امتلاكها-حاليا-18-مليار-جهاز-نشط-حول-العالم-1057395650.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050161119_192:0:1309:838_1920x0_80_0_0_cc5529adcc567c4508c3fe89182fea9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

"آبل" تتعرض لانتقادات واسعة بعد إصدارها رموزا تعبيرية جديدة تتضمن صورة "رجل حامل"... صور

07:04 GMT 30.01.2022
© shutterstockأبل
أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© shutterstock
تابعنا عبر
قامت شركة "آبل" بنشر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام "iOS 15.4" الجديد، والتي تتضمن رمزا لرجل "حامل".
يبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وغرد أحد الأشخاص: "كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟ أخبرني أن الأمر ليس كذلك بحيث يصنعون رمزًا تعبيريًا لرجل حامل مع هذا التحديث الجديد ... لقد فشلنا كحضارة".
سخر شخص آخر قائلاً: "تم إرسال الرموز التعبيرية للرجل الحامل الجديد من قبل مافيا الإباحية للمثليين على تويتر".
لم يرد ممثلو شركة آبل على وابل الانتقادات والهجمة الشرسة على التحديث الجديد، بحسب الصحيفة.
لا يزال نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزًا تعبيريًا، حسبما ذكرت "MacRumors" يوم الخميس الماضي.
شعار شركة أبل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
‏"آبل" تعلن امتلاكها حاليا 1.8 مليار جهاز نشط حول العالم
28 يناير, 17:57 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية