"آبل" تتعرض لانتقادات واسعة بعد إصدارها رموزا تعبيرية جديدة تتضمن صورة "رجل حامل"... صور

يبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.وغرد أحد الأشخاص: "كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟ أخبرني أن الأمر ليس كذلك بحيث يصنعون رمزًا تعبيريًا لرجل حامل مع هذا التحديث الجديد ... لقد فشلنا كحضارة".سخر شخص آخر قائلاً: "تم إرسال الرموز التعبيرية للرجل الحامل الجديد من قبل مافيا الإباحية للمثليين على تويتر".لم يرد ممثلو شركة آبل على وابل الانتقادات والهجمة الشرسة على التحديث الجديد، بحسب الصحيفة.لا يزال نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزًا تعبيريًا، حسبما ذكرت "MacRumors" يوم الخميس الماضي.
قامت شركة "آبل" بنشر مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام "iOS 15.4" الجديد، والتي تتضمن رمزا لرجل "حامل".
يبدو أن أكثر الإضافات إثارة للجدل هي ثلاثة رموز تعبيرية جديدة وهي رجل حامل، وشخص حامل مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي يبذلها صانعو الرموز التعبيرية لجعل الخطاب الرقمي أكثر شمولاً من وجهة نظرهم من خلال طرح رموز مثلية بين الرموز الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.