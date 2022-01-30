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أسد يباغت موظفا في حديقة الحيوان ويقتله
أسد يباغت موظفا في حديقة الحيوان ويقتله
هرب أسد من قفصه وانقض على موظف في حديقة حيوان أراك غربي إيران، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة الموظف. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:53+0000
2022-01-30T15:53+0000
إيران
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وقال رضا حجشمار، رئيس حديقة حيوانات أراك عن الحادث، لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "للأسف خرج أسد الحديقة من قفصه ظهر اليوم، في هذه الأثناء فقد أحد العاملين في الحديقة حياته بسبب هجوم الأسد".وأضاف: "الخبر الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني في الساعات الماضية عن هروب أسد غير صحيح، لأن هذا الأسد موجود حاليًا في منطقة محمية أراك للحياة البرية".وقال حجشمار: "أنباء إضافية عن الحادثة وأسبابها ستُعرض على وسائل الإعلام والأهالي قريباً وفي الوقت المناسب".وقال سيد مهدي ميردافودي، مدير العلاقات العامة في بلدية أراك غربي البلاد، لنفس المصدر: "تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عامًا للهجوم من قبل الأسود أثناء إطعام الأسود وفقد حياته للأسف".وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حديقة حيوان أراك، والآن تتمركز قوات الشرطة والبلدية في الموقع، ونطلب من المواطنين عدم الاقتراب من حديقة حيوان أراك".
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إيران

أسد يباغت موظفا في حديقة الحيوان ويقتله

15:53 GMT 30.01.2022
CC0 / Klinkow / pixabayأسد
أسد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
CC0 / Klinkow / pixabay
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هرب أسد من قفصه وانقض على موظف في حديقة حيوان أراك غربي إيران، اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة الموظف.
وقال رضا حجشمار، رئيس حديقة حيوانات أراك عن الحادث، لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "للأسف خرج أسد الحديقة من قفصه ظهر اليوم، في هذه الأثناء فقد أحد العاملين في الحديقة حياته بسبب هجوم الأسد".
وأضاف: "الخبر الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني في الساعات الماضية عن هروب أسد غير صحيح، لأن هذا الأسد موجود حاليًا في منطقة محمية أراك للحياة البرية".
وقال حجشمار: "أنباء إضافية عن الحادثة وأسبابها ستُعرض على وسائل الإعلام والأهالي قريباً وفي الوقت المناسب".
وقال سيد مهدي ميردافودي، مدير العلاقات العامة في بلدية أراك غربي البلاد، لنفس المصدر: "تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عامًا للهجوم من قبل الأسود أثناء إطعام الأسود وفقد حياته للأسف".
وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حديقة حيوان أراك، والآن تتمركز قوات الشرطة والبلدية في الموقع، ونطلب من المواطنين عدم الاقتراب من حديقة حيوان أراك".
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