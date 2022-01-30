أسد يباغت موظفا في حديقة الحيوان ويقتله

وقال رضا حجشمار، رئيس حديقة حيوانات أراك عن الحادث، لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "للأسف خرج أسد الحديقة من قفصه ظهر اليوم، في هذه الأثناء فقد أحد العاملين في الحديقة حياته بسبب هجوم الأسد".وأضاف: "الخبر الذي انتشر في الفضاء الإلكتروني في الساعات الماضية عن هروب أسد غير صحيح، لأن هذا الأسد موجود حاليًا في منطقة محمية أراك للحياة البرية".وقال حجشمار: "أنباء إضافية عن الحادثة وأسبابها ستُعرض على وسائل الإعلام والأهالي قريباً وفي الوقت المناسب".وقال سيد مهدي ميردافودي، مدير العلاقات العامة في بلدية أراك غربي البلاد، لنفس المصدر: "تعرض رجل يبلغ من العمر 38 عامًا للهجوم من قبل الأسود أثناء إطعام الأسود وفقد حياته للأسف".وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل حديقة حيوان أراك، والآن تتمركز قوات الشرطة والبلدية في الموقع، ونطلب من المواطنين عدم الاقتراب من حديقة حيوان أراك".