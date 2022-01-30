تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أطباء-ينهون-عن-الهمس-أثناء-البحة-ويبينون-طرق-الوقاية-1057470822.html
أطباء ينهون عن "الهمس" أثناء "البحة" ويبينون طرق الوقاية
أطباء ينهون عن "الهمس" أثناء "البحة" ويبينون طرق الوقاية
فند مجموعة من الأاطباء المختصين المفهوم القائل أن الهمس يحمي الحبال الصوتية، فوفقًا لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، عندما تهمس، فإن حبالك الصوتية تتوتر أكثر مما... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:32+0000
2022-01-30T15:32+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104248/97/1042489759_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_2ce2596eb0d684ebf278276a1ae66744.jpg
كيف تحدث بحة الصوتوفقًا لطبيبة الأنف والأذن والحنجرة، آنا كولسنيكوفا، فإن السبب الأكثر شيوعًا لبحة الصوت هو الإجهاد المفرط للجهاز الصوتي، ويحدث هذا إذا صرخت لفترة طويلة، أو تحدثت كثيرًا، وأيضًا إذا غنيت بقوة، حسبما نقل عنها موقع "دكتور بيتر"، اليوم الاحد.وفي أغلب الأحيان، على خلفية الأحمال الصوتية غير الكافية، تتشكل عقيدات من الطيات الصوتية (نوع من النسيج)، وتسمى أيضًا عقيدات الصراخ، وفي المرحلة الأولية، تظهر في إجهاد سريع للصوت أو بحة في الصوت أو بحة في الصوت أو ضعف في مستواه، بعد الحمل الصوتي.وتقول كولسنيكوفا إن "هذه الأعراض قد تختفي من تلقاء نفسها إذا تم القضاء على العامل المحفز في غضون 48 ساعة".وحددت الطبيبة الأسباب الـ7 الأكثر شيوعًا لبحة الصوت وهي:1. السعال الشديد المطول2. التهاب الحنجرة3. أمراض الغدة الدرقيةبعد العمليات الجراحية على الغدة الدرقية أو القلب، وكذلك بعد التنبيب الرغامي، قد يحدث شلل جزئي (انخفاض في النشاط الحركي للعضلات) وشلل في الحنجرة.وعلى خلفية هذه التأثيرات، من الممكن حدوث إصابات مختلفة في العصب الحنجري الراجع، وفي الوقت نفسه، على خلفية شلل جزئي في الحنجرة، يحدث اضطراب في وظيفة الصوت، تتراوح بين بحة الصوت الخفيفة إلى الغياب التام للصوت.التدخينيؤدي تاريخ التدخين الطويل (أكثر من 10 سنوات) مع أمراض الجهاز الهضمي والغدة الدرقية إلى التهاب الحنجرة الوذمي، وهذا يحدث بشكل رئيسي عند النساء. عادة ما يقولون عنهم "صوت الدخان". ويتميز هذا المرض بحة في الصوت وإرهاق في الصوت ، وفي الحالات المتقدمة - فشل تنفسي.أمراض الجهاز الهضميعلى سبيل المثال، مرض الجزر المعدي المريئي، المرتبط بارتداد الحمض من المعدة إلى المريء والجهاز التنفسي العلوي، مما يؤدي حتى إلى حرق الغشاء المخاطي.الكحولالتوتروهناك اختبار بسيط يتيح لك التعرف بسرعة على اضطرابات الصوت وتقييم حالة الجهاز الصوتي، ووفقًا لأخصائية الأنف والأذن والحنجرة آنا كازاكوفا، يكمن جوهرها في تحديد أقصى وقت الحد الأقصى من التونات، وللقيام بذلك، سوف تحتاج إلى ساعة توقيت.نلاحظ الوقت، وبعد التنفس، نؤدي صوتًا لأطول فترة ممكنة، (حرفA مثلا)، مع المحافظة على درجة الصوت المعتادة، فإذا كانت المؤشرات أقل من المعتاد، فيجب عليك استشارة طبيب متخصص من أجل التشخيص، كما تقول آنا كازاكوفا.والمعدل الطبيعي لاختبار الصوت هذا هو كما يلي:5-7 سنوات - 5 ثوان، 8-12 سنة - حتى 9 ثوانٍ،13-15 سنة - 11-12 ثانية، أكبر من 16 عامًا - من 16 إلى 20 ثانية.4 أشياء يجب تجنها أثناء فقدان الصوتووفقًا لآنا نيكيتينا، أخصائية طب الأنف والأذن والحنجرة، إذا كان الصوت منخفضًا بسبب نزلة برد أو عدوى أخرى، فإن القاعدة الأولى هي تقليل التحدث، والأهم من ذلك، عدم الهمس.وتوصي كازاكوفا أيضًا باتباع نظام غذائي والتخلي مؤقتًا عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الصوت، وتشمل القائمة المحظورة:الشاي والقهوة والكحول، حيث تؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية.الحلويات والمكسرات، وتزيد من لزوجة اللعاب والإفرازات المخاطية، وهذا يمكن أن يزيد من السعال والحكة.الأطعمة الحارة والتوابل، والتي تثير الارتجاع المصاحب للحرقة (ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء).الحمضيات، ولها تأثير مزعج بسبب الأحماض الموجودة في التركيبة، وتزيد من إفراز اللعاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/كريستيانو-رونالدو-يلمح-إلى-من-سيخلفه-كمستقبل-لكرة-القدم-صور-1057463436.html
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أبو-الغيط-ينفي-طرح-مسألة-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1057465501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104248/97/1042489759_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e46f5e9d41d01ea287fd3705883cb230.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

أطباء ينهون عن "الهمس" أثناء "البحة" ويبينون طرق الوقاية

15:32 GMT 30.01.2022
© Depositphotos / VitalikRadkoأطباء يحملون قلبا
أطباء يحملون قلبا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
تابعنا عبر
فند مجموعة من الأاطباء المختصين المفهوم القائل أن الهمس يحمي الحبال الصوتية، فوفقًا لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، عندما تهمس، فإن حبالك الصوتية تتوتر أكثر مما يحدث أثناء محادثة عادية.
كيف تحدث بحة الصوت
وفقًا لطبيبة الأنف والأذن والحنجرة، آنا كولسنيكوفا، فإن السبب الأكثر شيوعًا لبحة الصوت هو الإجهاد المفرط للجهاز الصوتي، ويحدث هذا إذا صرخت لفترة طويلة، أو تحدثت كثيرًا، وأيضًا إذا غنيت بقوة، حسبما نقل عنها موقع "دكتور بيتر"، اليوم الاحد.
وفي أغلب الأحيان، على خلفية الأحمال الصوتية غير الكافية، تتشكل عقيدات من الطيات الصوتية (نوع من النسيج)، وتسمى أيضًا عقيدات الصراخ، وفي المرحلة الأولية، تظهر في إجهاد سريع للصوت أو بحة في الصوت أو بحة في الصوت أو ضعف في مستواه، بعد الحمل الصوتي.
كريستيانو رونالدو - يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
كريستيانو رونالدو يلمح إلى خليفته.. "مستقبل كرة القدم"... صور
13:25 GMT
وتقول كولسنيكوفا إن "هذه الأعراض قد تختفي من تلقاء نفسها إذا تم القضاء على العامل المحفز في غضون 48 ساعة".
وحددت الطبيبة الأسباب الـ7 الأكثر شيوعًا لبحة الصوت وهي:
1. السعال الشديد المطول
2. التهاب الحنجرة
3. أمراض الغدة الدرقية
بعد العمليات الجراحية على الغدة الدرقية أو القلب، وكذلك بعد التنبيب الرغامي، قد يحدث شلل جزئي (انخفاض في النشاط الحركي للعضلات) وشلل في الحنجرة.
وعلى خلفية هذه التأثيرات، من الممكن حدوث إصابات مختلفة في العصب الحنجري الراجع، وفي الوقت نفسه، على خلفية شلل جزئي في الحنجرة، يحدث اضطراب في وظيفة الصوت، تتراوح بين بحة الصوت الخفيفة إلى الغياب التام للصوت.
التدخين
يؤدي تاريخ التدخين الطويل (أكثر من 10 سنوات) مع أمراض الجهاز الهضمي والغدة الدرقية إلى التهاب الحنجرة الوذمي، وهذا يحدث بشكل رئيسي عند النساء. عادة ما يقولون عنهم "صوت الدخان". ويتميز هذا المرض بحة في الصوت وإرهاق في الصوت ، وفي الحالات المتقدمة - فشل تنفسي.
أمراض الجهاز الهضمي
على سبيل المثال، مرض الجزر المعدي المريئي، المرتبط بارتداد الحمض من المعدة إلى المريء والجهاز التنفسي العلوي، مما يؤدي حتى إلى حرق الغشاء المخاطي.
الكحول
التوتر
وهناك اختبار بسيط يتيح لك التعرف بسرعة على اضطرابات الصوت وتقييم حالة الجهاز الصوتي، ووفقًا لأخصائية الأنف والأذن والحنجرة آنا كازاكوفا، يكمن جوهرها في تحديد أقصى وقت الحد الأقصى من التونات، وللقيام بذلك، سوف تحتاج إلى ساعة توقيت.
نلاحظ الوقت، وبعد التنفس، نؤدي صوتًا لأطول فترة ممكنة، (حرفA مثلا)، مع المحافظة على درجة الصوت المعتادة، فإذا كانت المؤشرات أقل من المعتاد، فيجب عليك استشارة طبيب متخصص من أجل التشخيص، كما تقول آنا كازاكوفا.
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
أبو الغيط ينفي طرح مسألة عودة سوريا للجامعة العربية
14:13 GMT
والمعدل الطبيعي لاختبار الصوت هذا هو كما يلي:
5-7 سنوات - 5 ثوان، 8-12 سنة - حتى 9 ثوانٍ،13-15 سنة - 11-12 ثانية، أكبر من 16 عامًا - من 16 إلى 20 ثانية.
4 أشياء يجب تجنها أثناء فقدان الصوت
ووفقًا لآنا نيكيتينا، أخصائية طب الأنف والأذن والحنجرة، إذا كان الصوت منخفضًا بسبب نزلة برد أو عدوى أخرى، فإن القاعدة الأولى هي تقليل التحدث، والأهم من ذلك، عدم الهمس.
"أثناء الهمس، تضيق الطيات الصوتية أكثر من الكلام أثناء المحادثة، وتنصح آنا نيكيتينا بالكتابة على قطعة من الورق".
آنا نيكيتينا
طبيبة اختصاصية في الأنف والأذن والحنجرة
وتوصي كازاكوفا أيضًا باتباع نظام غذائي والتخلي مؤقتًا عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على جودة الصوت، وتشمل القائمة المحظورة:
الشاي والقهوة والكحول، حيث تؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية.
الحلويات والمكسرات، وتزيد من لزوجة اللعاب والإفرازات المخاطية، وهذا يمكن أن يزيد من السعال والحكة.
الأطعمة الحارة والتوابل، والتي تثير الارتجاع المصاحب للحرقة (ارتداد الحمض من المعدة إلى المريء).
الحمضيات، ولها تأثير مزعج بسبب الأحماض الموجودة في التركيبة، وتزيد من إفراز اللعاب.
© Sputnikملحوظة مهمة
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
1/1
© Sputnik
ملحوظة مهمة
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية