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https://arabic.sputniknews.com/20220130/أغنى-الأشخاص-في-العالم-يخسرون-عشرات-المليارات-منذ-بداية-العام-1057459860.html
أغنى الأشخاص في العالم يخسرون عشرات المليارات منذ بداية العام
أغنى الأشخاص في العالم يخسرون عشرات المليارات منذ بداية العام
شهد أغنى أغنياء العالم انخفاضا حادا في صافي ثرواتهم، خلال الأسابيع القليلة الأولى من عام 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا، باستثناء الملياردير وارن بافيت. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:12+0000
2022-01-30T12:12+0000
اقتصاد
منوعات
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وأدت الضغوطات الأخيرة في سوق الأسهم، إلى تراجع ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، بمقدار 54 مليار دولار منذ بداية هذا وحتى نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.وفقد مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس 27.8 مليار دولار، وخسر مؤسسا شركة "غوغل" لاري بيدج وسيرغي برين أكثر من 12 مليار دولار، وانخفضت ثروة مارك زوكربيرغ رئيس "فيسبوك" 15.2 مليار دولار.من بين أغنى 10 أشخاص في العالم، واحد فقط شهد زيادة صافي ثروته، وهو بافيت، الذي كسب 2.4 مليار دولار تقريبا، ليصل إجمالي ثروته إلى 111 مليار دولار.هذا الأسبوع، تجاوز بافيت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" زوكربيرغ ليقفز مرة أخرى إلى المركز السادس في تصنيفات الثروة العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/ملياردير-أمريكي-يكشف-سر-نجاحه-وثروته-الضخمة-عادة-يومية-بسيطة-1054372571.html
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اقتصاد, منوعات

أغنى الأشخاص في العالم يخسرون عشرات المليارات منذ بداية العام

12:12 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / SPENCER PLATT المليارديران بيل غيتس (إلى اليسار) ووارن بافيت (في المنتصف) والصحفي تشارلي روز (إلى اليمين)
 المليارديران بيل غيتس (إلى اليسار) ووارن بافيت (في المنتصف) والصحفي تشارلي روز (إلى اليمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / SPENCER PLATT
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شهد أغنى أغنياء العالم انخفاضا حادا في صافي ثرواتهم، خلال الأسابيع القليلة الأولى من عام 2022، مع تراجع أسهم التكنولوجيا، باستثناء الملياردير وارن بافيت.
وأدت الضغوطات الأخيرة في سوق الأسهم، إلى تراجع ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، بمقدار 54 مليار دولار منذ بداية هذا وحتى نهاية الأسبوع الماضي، بحسب بيانات مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.
وفقد مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس 27.8 مليار دولار، وخسر مؤسسا شركة "غوغل" لاري بيدج وسيرغي برين أكثر من 12 مليار دولار، وانخفضت ثروة مارك زوكربيرغ رئيس "فيسبوك" 15.2 مليار دولار.
الملياردير راي داليو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
ملياردير أمريكي يكشف سر نجاحه وثروته الضخمة... عادة يومية بسيطة
20 ديسمبر 2021, 13:12 GMT
من بين أغنى 10 أشخاص في العالم، واحد فقط شهد زيادة صافي ثروته، وهو بافيت، الذي كسب 2.4 مليار دولار تقريبا، ليصل إجمالي ثروته إلى 111 مليار دولار.
هذا الأسبوع، تجاوز بافيت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" زوكربيرغ ليقفز مرة أخرى إلى المركز السادس في تصنيفات الثروة العالمية.
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