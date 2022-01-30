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أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية
أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية
نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية، إذ تعد الساعة في أقل من شهر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T04:37+0000
2022-01-30T04:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
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وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية وتدعو بيونغيانغ إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.وذكر البيان أن تقييم القيادة للتجربة الصاروخية يشير إلى أنها لم تمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أوحلفائها.من جهته، ندد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها تحد لحظر الأمم المتحدة ولجهود السلام.جاء ذلك بعد الأنباء التي أفادت بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية، اليوم الأحد، يعتقد أنها لصاروخ باليستي.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية إلى الكف عن إثارة التوتر والعودة إلى المحادثات.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/التجربة-السابعة-خلال-شهر-كوريا-الشمالية-تطلق-مقذوفات-باتجاه-البحر-1057445878.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية

أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية

04:37 GMT 30.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، يشاركان في حفل ميدالية الشرف بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 21 مايو/ أيار 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، يشاركان في حفل ميدالية الشرف بالعاصمة الأمريكية واشنطن، 21 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية، إذ تعد الساعة في أقل من شهر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية وتدعو بيونغيانغ إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
التجربة السابعة خلال شهر.. كوريا الشمالية تطلق مقذوفات باتجاه البحر
00:19 GMT
وذكر البيان أن تقييم القيادة للتجربة الصاروخية يشير إلى أنها لم تمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أوحلفائها.
من جهته، ندد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها تحد لحظر الأمم المتحدة ولجهود السلام.
بدوره قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جيه-إن يعتقد أن كوريا الشمالية باتت قريبة من استئناف التجارب على صواريخ باليستية بعيدة المدى والتخلي عن التوقف الذي فرضته على نفسها بشأن هذه المسألة.
جاء ذلك بعد الأنباء التي أفادت بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية، اليوم الأحد، يعتقد أنها لصاروخ باليستي.
ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية إلى الكف عن إثارة التوتر والعودة إلى المحادثات.
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