أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية وتدعو بيونغيانغ إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.وذكر البيان أن تقييم القيادة للتجربة الصاروخية يشير إلى أنها لم تمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أوحلفائها.من جهته، ندد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها تحد لحظر الأمم المتحدة ولجهود السلام.جاء ذلك بعد الأنباء التي أفادت بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية، اليوم الأحد، يعتقد أنها لصاروخ باليستي.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية إلى الكف عن إثارة التوتر والعودة إلى المحادثات.
نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية، إذ تعد الساعة في أقل من شهر.
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية وتدعو بيونغيانغ إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.