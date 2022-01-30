"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع في مأرب

جاء الإعلان في بيان مقتضب عبر "تويتر" للمتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة، العميد يحيى سريع.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة للجماعة: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل) أمريكية الصنع، بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية مساء أمس السبت في أجواء مديرية الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشرة، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.