تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أول-تعليق-من-علي-معلول-على-هزيمة-المنتخب-التونسي-1057460155.html
أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي
أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي
علق لاعب المنتخب التونسي علي معلول على هزيمة فريقه في بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مستوى نسور قرطاج لم يكن على القدر المطلوب في الشوط الأول. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:22+0000
2022-01-30T12:22+0000
2022-01-30T12:31+0000
أخبار تونس اليوم
منتخب تونس الوطني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d3facce7f75aba4058d03ecc7bd71ad6.jpg
وحسب تصريحات لموقع إذاعة "موزاييك"، أكد معلول أن مستوى الفريق التونسي في مباراته أمس أمام بوركينا فاسو، لم يكن بالمستوى المطلوب خاصة في شوط المباراة الأول.لكن معلول استدرك مؤكدا على ضرورة نسيان الهزيمة والاستعداد للمنافسات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6f164725fdc7429b6d48e97e2e14b9d7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, منتخب تونس الوطني
أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي 12:22 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 30.01.2022)
علق لاعب المنتخب التونسي علي معلول على هزيمة فريقه في بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مستوى نسور قرطاج لم يكن على القدر المطلوب في الشوط الأول.
وحسب تصريحات لموقع إذاعة "موزاييك"،
أكد معلول أن
مستوى الفريق التونسي في مباراته أمس أمام بوركينا فاسو، لم يكن بالمستوى المطلوب خاصة في شوط المباراة الأول.
لكن معلول استدرك مؤكدا على ضرورة نسيان الهزيمة والاستعداد للمنافسات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وقال: "لدينا منتخب جيّد ولاعبين متميزين.. علينا الآن
التفكير في المباريات
التي سترشحنا إلى كأس العالم القادمة".
وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.