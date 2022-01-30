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أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي
أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي
علق لاعب المنتخب التونسي علي معلول على هزيمة فريقه في بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مستوى نسور قرطاج لم يكن على القدر المطلوب في الشوط الأول. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:22+0000
2022-01-30T12:31+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لموقع إذاعة "موزاييك"، أكد معلول أن مستوى الفريق التونسي في مباراته أمس أمام بوركينا فاسو، لم يكن بالمستوى المطلوب خاصة في شوط المباراة الأول.لكن معلول استدرك مؤكدا على ضرورة نسيان الهزيمة والاستعداد للمنافسات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.
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أخبار تونس اليوم, منتخب تونس الوطني

أول تعليق من علي معلول على هزيمة المنتخب التونسي

12:22 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 12:31 GMT 30.01.2022)
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول
ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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علق لاعب المنتخب التونسي علي معلول على هزيمة فريقه في بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدا أن مستوى نسور قرطاج لم يكن على القدر المطلوب في الشوط الأول.
وحسب تصريحات لموقع إذاعة "موزاييك"، أكد معلول أن مستوى الفريق التونسي في مباراته أمس أمام بوركينا فاسو، لم يكن بالمستوى المطلوب خاصة في شوط المباراة الأول.
لكن معلول استدرك مؤكدا على ضرورة نسيان الهزيمة والاستعداد للمنافسات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.
وقال: "لدينا منتخب جيّد ولاعبين متميزين.. علينا الآن التفكير في المباريات التي سترشحنا إلى كأس العالم القادمة".
وكان المنتخب التونسي قد تلقى هزيمة بالأمس في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأفريقية على يد منتخب بوركينا فاسو بهدف مقابل لاشيء، وودع البطولة القارية على إثر تلك الهزيمة.
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