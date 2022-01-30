تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أول-وزير-إيراني-في-حكومة-إبراهيم-رئيسي-يزور-الإمارات-الشهر-المقبل-1057472478.html
أول وزير إيراني في حكومة إبراهيم رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل
أول وزير إيراني في حكومة إبراهيم رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل
يقوم وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، بزيارة الإمارات وسلطنة عمان الشهر المقبل. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:54+0000
2022-01-30T15:54+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg
وقال مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، إن "فاطمي أمين سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير / شباط القادم، يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف بيلتن، أن "زيارة وزير الصناعة تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الجنوبي"، مؤكدا أنه سيتفقد معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة.ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة".وأعلنت الإمارات، مؤخرا، "استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلادها "ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً".وأكدت نسيبة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين"، مضيفة أن "هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/وكالة-إيرانية-رئيسي-يجري-زيارة-مهمة-إلى-الإمارات-خلال-أسابيع-1056475013.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_101:0:2490:1792_1920x0_80_0_0_763a54012ec955dcab571b65b2f2a44b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أول وزير إيراني في حكومة إبراهيم رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل

15:54 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يقوم وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، بزيارة الإمارات وسلطنة عمان الشهر المقبل.
وقال مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، إن "فاطمي أمين سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير / شباط القادم، يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
مرشح الرئاسة الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
وكالة إيرانية: رئيسي يجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال أسابيع
18 يناير, 09:50 GMT
وأضاف بيلتن، أن "زيارة وزير الصناعة تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الجنوبي"، مؤكدا أنه سيتفقد معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة".
وأعلنت الإمارات، مؤخرا، "استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".
وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلادها "ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً".
وأكدت نسيبة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين"، مضيفة أن "هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الثاني... مباراة مصر والمغرب (1-1) في ربع نهائي أمم أفريقيا14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية