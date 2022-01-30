https://arabic.sputniknews.com/20220130/أول-وزير-إيراني-في-حكومة-إبراهيم-رئيسي-يزور-الإمارات-الشهر-المقبل-1057472478.html

أول وزير إيراني في حكومة إبراهيم رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل

أول وزير إيراني في حكومة إبراهيم رئيسي يزور الإمارات الشهر المقبل

يقوم وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، بزيارة الإمارات وسلطنة عمان الشهر المقبل. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T15:54+0000

2022-01-30T15:54+0000

2022-01-30T15:54+0000

أخبار إيران

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وقال مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، إن "فاطمي أمين سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير / شباط القادم، يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف بيلتن، أن "زيارة وزير الصناعة تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الجنوبي"، مؤكدا أنه سيتفقد معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة إلى الإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة.ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصدر مطلع، قوله إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري زيارة مهمة للإمارات خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مؤكدا أن "الزيارة ستعكس بوضوح حسن نوايا طهران تجاه دول الجوار وانفتاح الحكومة الإيرانية الجديدة على المنطقة".وأعلنت الإمارات، مؤخرا، "استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل".وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، إن بلادها "ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً".وأكدت نسيبة أن "هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين"، مضيفة أن "هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة".

https://arabic.sputniknews.com/20220118/وكالة-إيرانية-رئيسي-يجري-زيارة-مهمة-إلى-الإمارات-خلال-أسابيع-1056475013.html

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