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القضاء المصري يحيل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي
القضاء المصري يحيل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي
قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تحويل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:00+0000
2022-01-30T13:16+0000
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وحسب بوابة "الأهرام"، حددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة باسم "كتائب حلوان".وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تولوا فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون.وتبين أن أهدافها هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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القضاء المصري يحيل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي

13:00 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 30.01.2022)
© REUTERSمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS
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قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، تحويل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية.
وحسب بوابة "الأهرام"، حددت المحكمة جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة باسم "كتائب حلوان".
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وجاء قرار المحكمة بعدما كشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصا أبراج ومحولات الكهرباء.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تولوا فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة تم تأسيسها بمخالفة القانون.
وتبين أن أهدافها هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
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