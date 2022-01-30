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إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا
إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إصابة الوزير فؤاد الحسين بفيروس كورونا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:26+0000
2022-01-30T13:26+0000
العالم العربي
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قالت الوزارة عبر تويتر: "نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".وأضافت بلسان متحدثها أحمد الصحاف: "نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
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العالم العربي

إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا

13:26 GMT 30.01.2022
© Sputnik . sputnikوزير الخارجية العراقية فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إصابة الوزير فؤاد الحسين بفيروس كورونا.
قالت الوزارة عبر تويتر: "نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".
وأضافت بلسان متحدثها أحمد الصحاف: "نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".
يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
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