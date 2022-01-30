إصابة وزير الخارجية العراقية بفيروس كورونا

قالت الوزارة عبر تويتر: "نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".وأضافت بلسان متحدثها أحمد الصحاف: "نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".يذكر أن الكويت التي تتولى رئاسة الدورة الحالية رقم 156 لمجلس جامعة الدول العربية، تستضيف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، لبحث القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إصابة الوزير فؤاد الحسين بفيروس كورونا.
قالت الوزارة عبر تويتر: "نقلت بعض وكالات الأنباء عدم مشاركة السيد الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".
وأضافت بلسان متحدثها أحمد الصحاف: "نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".
نؤكِّدُ أن الوضع الصحيّ للسيد الوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء بإذن الله،وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل.
المُتحدّث بإسم وزارة الخارجيّة د.أحمدالصحاف. 2022/1/30