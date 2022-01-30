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https://arabic.sputniknews.com/20220130/إعادة-افتتاح-إذاعة-أفغانية-لعدم-حظر-السلطات-لأصوات-النساء-1057460606.html
إعادة افتتاح إذاعة أفغانية لعدم حظر السلطات "لأصوات النساء"
إعادة افتتاح إذاعة أفغانية لعدم حظر السلطات "لأصوات النساء"
قال أحد موظفي إذاعة حريم زان الأفغانية في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد إنها "استأنفت عملها بعد أن أغلقت وسط وصول حركة طالبان إلى السلطة (الخاضعة لعقوبات الأمم... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:28+0000
2022-01-30T12:28+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأضاف مسؤول في المحطة الإذاعية أنه "على الرغم من قول الإدارة إن الإغلاق كان بسبب صعوبات مالية، فإن السبب الحقيقي هو الخوف من طالبان، حيث يوجد في الإذاعة 11 موظفة"وأوضح المصدر أنه "بسبب عدم حظر السلطات الجديدة لأصوات النساء في الإذاعة، استأنفت نشاط الإذاعة نشاطها".وفي وقت سابق ، حظرت طالبان المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية من محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار.ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية (RSF)، فمنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، تم إغلاق 231 منفذًا إعلاميًا، وفقد حوالي 6400 صحفي وظائفهم، وقد أثر ذلك بشكل خاص على النساء، فأربعة من أصل خمسة صحفيين توقفوا عن العمل.يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إعلام-طالبان--تحظر-الموسيقى-والنساء-السافرات-في-المركبات-1054543725.html
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أخبار أفغانستان اليوم

إعادة افتتاح إذاعة أفغانية لعدم حظر السلطات "لأصوات النساء"

12:28 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilicامرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 15 سبتمبر 2021
امرأة ترتدي البرقة الزرقاء في مدينة كابول، أفغانستان 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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قال أحد موظفي إذاعة حريم زان الأفغانية في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد إنها "استأنفت عملها بعد أن أغلقت وسط وصول حركة طالبان إلى السلطة (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية).
وأضاف مسؤول في المحطة الإذاعية أنه "على الرغم من قول الإدارة إن الإغلاق كان بسبب صعوبات مالية، فإن السبب الحقيقي هو الخوف من طالبان، حيث يوجد في الإذاعة 11 موظفة"
وأوضح المصدر أنه "بسبب عدم حظر السلطات الجديدة لأصوات النساء في الإذاعة، استأنفت نشاط الإذاعة نشاطها".
عناصر حركة طالبان في بروان، أفغانستان 23 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
إعلام: "طالبان" تحظر الموسيقى و"النساء السافرات" في المركبات
25 ديسمبر 2021, 11:44 GMT
وفي وقت سابق ، حظرت طالبان المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية من محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار.
ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية (RSF)، فمنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، تم إغلاق 231 منفذًا إعلاميًا، وفقد حوالي 6400 صحفي وظائفهم، وقد أثر ذلك بشكل خاص على النساء، فأربعة من أصل خمسة صحفيين توقفوا عن العمل.
يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
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