إعادة افتتاح إذاعة أفغانية لعدم حظر السلطات "لأصوات النساء"

وأضاف مسؤول في المحطة الإذاعية أنه "على الرغم من قول الإدارة إن الإغلاق كان بسبب صعوبات مالية، فإن السبب الحقيقي هو الخوف من طالبان، حيث يوجد في الإذاعة 11 موظفة"وأوضح المصدر أنه "بسبب عدم حظر السلطات الجديدة لأصوات النساء في الإذاعة، استأنفت نشاط الإذاعة نشاطها".وفي وقت سابق ، حظرت طالبان المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية من محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار.ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية (RSF)، فمنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، تم إغلاق 231 منفذًا إعلاميًا، وفقد حوالي 6400 صحفي وظائفهم، وقد أثر ذلك بشكل خاص على النساء، فأربعة من أصل خمسة صحفيين توقفوا عن العمل.يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
وفي وقت سابق ، حظرت طالبان المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية من محطات التلفزيون والإذاعة في ولاية قندهار.
ووفقًا لمنظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية (RSF)، فمنذ أن استولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021، تم إغلاق 231 منفذًا إعلاميًا، وفقد حوالي 6400 صحفي وظائفهم، وقد أثر ذلك بشكل خاص على النساء، فأربعة من أصل خمسة صحفيين توقفوا عن العمل.
يذكر أن حركة "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.