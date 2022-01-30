https://arabic.sputniknews.com/20220130/إعلام-الكويت-تتجه-لفرض-الجرعة-التنشيطية-من-اللقاح-على-العمالة-التي-تحتك-بالجمهور-1057453776.html

إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"

إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"

قالت تقارير إعلامية إن هناك اتجاها كويتيا لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على العمالة التي تتعامل مع الجماهير. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T09:54+0000

2022-01-30T09:54+0000

2022-01-30T09:54+0000

فيروس كورونا

أخبار الكويت اليوم

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وحسب جريدة القبس الكويتية فقد نقلت عن مصادر صحية وجود توجه لإلزام العمالة التي تحتك بالجماهير احتكاكا مباشرا بتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية.وأوضحت المصادر أن هذا التوجه نتيجة لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة.وعن فئات العمالة التي من الممكن أن يشملها القرار قالت المصادر إن أهمهم عمال بيع محال التجزئة، وعمال الحضانات والعيادات الخاصة، وخدمات نقل الأفراد، وعمال بيع المواد الغذائية، وعمالة الصالونات الرجالية والنسائية، وعمالة المعاهد الصحية والأندية الرياضية، وعمال الخدمات الشخصية، وعمال الجمعيات التعاونية، والطباعون بمكاتب إنجاز المعاملات.ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الحالات أمس إلى 50431 حالة، "بات يشكل مصدر قلق، لأنه رقم كبير غير مسبوق في عُمر الجائحة".

https://arabic.sputniknews.com/20220128/الكويت-تدرس-إيقاف-العمليات-الجراحية-غير-الطارئة-بعد-الزيادة-في-إصابات-كورونا-1057312327.html

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فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم