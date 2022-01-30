إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"

وحسب جريدة القبس الكويتية فقد نقلت عن مصادر صحية وجود توجه لإلزام العمالة التي تحتك بالجماهير احتكاكا مباشرا بتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية.وأوضحت المصادر أن هذا التوجه نتيجة لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة.وعن فئات العمالة التي من الممكن أن يشملها القرار قالت المصادر إن أهمهم عمال بيع محال التجزئة، وعمال الحضانات والعيادات الخاصة، وخدمات نقل الأفراد، وعمال بيع المواد الغذائية، وعمالة الصالونات الرجالية والنسائية، وعمالة المعاهد الصحية والأندية الرياضية، وعمال الخدمات الشخصية، وعمال الجمعيات التعاونية، والطباعون بمكاتب إنجاز المعاملات.ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الحالات أمس إلى 50431 حالة، "بات يشكل مصدر قلق، لأنه رقم كبير غير مسبوق في عُمر الجائحة".
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه نتيجة لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة.
وقالت المصادر إن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستضاف على قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية، حتى إقرار السلطات الصحية آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الأطفال أو الجمهور".
وعن فئات العمالة التي من الممكن أن يشملها القرار قالت المصادر إن أهمهم عمال بيع محال التجزئة، وعمال الحضانات والعيادات الخاصة، وخدمات نقل الأفراد، وعمال بيع المواد الغذائية، وعمالة الصالونات الرجالية والنسائية، وعمالة المعاهد الصحية والأندية الرياضية، وعمال الخدمات الشخصية، وعمال الجمعيات التعاونية، والطباعون بمكاتب إنجاز المعاملات.
وعن آلية التعامل بها أشارت المصادر إلى إجراء "تفتيش على العاملين وشهادات تطعيمهم، وفي حال كان الموظف قد مرت على جرعته الثانية 9 أشهر، سيجري التعامل معه على أنه غير محصن، وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها دون شهادة التطعيم "الخضراء اللون"، أو إحضار شهادة PCR أسبوعية تؤكد عدم إصابته بالفيروس".
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الحالات أمس إلى 50431 حالة، "بات يشكل مصدر قلق، لأنه رقم كبير غير مسبوق في عُمر الجائحة".