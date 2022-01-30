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https://arabic.sputniknews.com/20220130/إعلام-الكويت-تتجه-لفرض-الجرعة-التنشيطية-من-اللقاح-على-العمالة-التي-تحتك-بالجمهور-1057453776.html
إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"
إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"
قالت تقارير إعلامية إن هناك اتجاها كويتيا لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على العمالة التي تتعامل مع الجماهير. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:54+0000
2022-01-30T09:54+0000
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة القبس الكويتية فقد نقلت عن مصادر صحية وجود توجه لإلزام العمالة التي تحتك بالجماهير احتكاكا مباشرا بتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية.وأوضحت المصادر أن هذا التوجه نتيجة لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة.وعن فئات العمالة التي من الممكن أن يشملها القرار قالت المصادر إن أهمهم عمال بيع محال التجزئة، وعمال الحضانات والعيادات الخاصة، وخدمات نقل الأفراد، وعمال بيع المواد الغذائية، وعمالة الصالونات الرجالية والنسائية، وعمالة المعاهد الصحية والأندية الرياضية، وعمال الخدمات الشخصية، وعمال الجمعيات التعاونية، والطباعون بمكاتب إنجاز المعاملات.ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الحالات أمس إلى 50431 حالة، "بات يشكل مصدر قلق، لأنه رقم كبير غير مسبوق في عُمر الجائحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الكويت-تدرس-إيقاف-العمليات-الجراحية-غير-الطارئة-بعد-الزيادة-في-إصابات-كورونا-1057312327.html
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فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم

إعلام: الكويت تتجه لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على "العمالة التي تحتك بالجمهور"

09:54 GMT 30.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEمخاوف من كورونا في الكويت
مخاوف من كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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قالت تقارير إعلامية إن هناك اتجاها كويتيا لفرض الجرعة التنشيطية من اللقاح على العمالة التي تتعامل مع الجماهير.
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد نقلت عن مصادر صحية وجود توجه لإلزام العمالة التي تحتك بالجماهير احتكاكا مباشرا بتلقي الجرعة الثالثة التنشيطية.
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وأوضحت المصادر أن هذا التوجه نتيجة لزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا بمعدلات غير مسبوقة.

وقالت المصادر إن "الجرعة التنشيطية (الثالثة) ستضاف على قائمة الاشتراطات الخاصة بعمل المنشآت التجارية، حتى إقرار السلطات الصحية آلية اعتمادها جرعة رئيسية يجب أن يحصل عليها العامل أو الموظف للالتحاق بعمله في الجهات ذات الاحتكاك المباشر مع الأطفال أو الجمهور".

وعن فئات العمالة التي من الممكن أن يشملها القرار قالت المصادر إن أهمهم عمال بيع محال التجزئة، وعمال الحضانات والعيادات الخاصة، وخدمات نقل الأفراد، وعمال بيع المواد الغذائية، وعمالة الصالونات الرجالية والنسائية، وعمالة المعاهد الصحية والأندية الرياضية، وعمال الخدمات الشخصية، وعمال الجمعيات التعاونية، والطباعون بمكاتب إنجاز المعاملات.
وعن آلية التعامل بها أشارت المصادر إلى إجراء "تفتيش على العاملين وشهادات تطعيمهم، وفي حال كان الموظف قد مرت على جرعته الثانية 9 أشهر، سيجري التعامل معه على أنه غير محصن، وبالتالي لن يستطيع دخول المنشآت التجارية التي يُمنع دخولها دون شهادة التطعيم "الخضراء اللون"، أو إحضار شهادة PCR أسبوعية تؤكد عدم إصابته بالفيروس".
ولفتت المصادر إلى أن ارتفاع الحالات أمس إلى 50431 حالة، "بات يشكل مصدر قلق، لأنه رقم كبير غير مسبوق في عُمر الجائحة".
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