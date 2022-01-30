اشتباكات بين لاعبي مصر والمغرب في مدخل غرفة خلع الملابس... فيديو

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبين من كلا الفريقين في مدخل غرفة خلع الملابس، بعدما شهدت المباراة اشتباكات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، بالإضافة لتدخلات من الجهاز الفني لكلا الفريقين على مدار أحداث المواجهة.وقلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا بهدفين دون رد.
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.
ووقعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبين من كلا الفريقين في مدخل غرفة خلع الملابس، بعدما شهدت المباراة اشتباكات على أرض الملعب بين لاعبي الفريقين، بالإضافة لتدخلات من الجهاز الفني لكلا الفريقين على مدار أحداث المواجهة.