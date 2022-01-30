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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين... أمطار وبرودة تصل إلى حد الصقيع
الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين... أمطار وبرودة تصل إلى حد الصقيع
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، من استمرار الطقس البارد في البلاد غدا الإثنين، مؤكده استمرار انخفاض الحرارة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T20:49+0000
2022-01-30T20:50+0000
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وتوقع خبراء الهيئة، فى بيانها اليومي، أن يسود غدا الإثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون معتدلا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وقالت الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم" إنه من المتوقع أن تتوافر غدا الاثنين فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وكذلك توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة، غدا الاثنين في القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، وفي سانت كاترين متوقع أن تكون العظمى 12 درجات والصغرى -2.
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الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين... أمطار وبرودة تصل إلى حد الصقيع

20:49 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، من استمرار الطقس البارد في البلاد غدا الإثنين، مؤكده استمرار انخفاض الحرارة.
وتوقع خبراء الهيئة، فى بيانها اليومي، أن يسود غدا الإثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على أن يكون معتدلا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
وقالت الهيئة، بحسب موقع "المصري اليوم" إنه من المتوقع أن تتوافر غدا الاثنين فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وكذلك توقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة، غدا الاثنين في القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، وفي سانت كاترين متوقع أن تكون العظمى 12 درجات والصغرى -2.
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