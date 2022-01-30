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الأعرجي يطالب الدول الأجنبية باستلام رعاياها من قيادات داعش بالسجون العراقية
الأعرجي يطالب الدول الأجنبية باستلام رعاياها من قيادات داعش بالسجون العراقية
قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن على الدول الأجنبية استلام رعاياها من قيادات داعش وفي حالة عدم استلامهم يجب ترحيلهم لمكان آخر. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:20+0000
2022-01-30T15:20+0000
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وأكد الأعرجي اليوم الأحد، لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، في استعراضه ملف مخيم الهول الحدودي: "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".وقال البيان الصادر عن مكتب الأعرجي: "قائد بعثة الناتو في العراق، أكد أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".
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أخبار العراق اليوم

الأعرجي يطالب الدول الأجنبية باستلام رعاياها من قيادات داعش بالسجون العراقية

15:20 GMT 30.01.2022
© REUTERS / STRINGERقوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم "داعش" في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021
قوات الأمن العراقي بالقرب من موقع هاجمته عناصر تنظيم داعش في مقدادية، العراق 27 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / STRINGER
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قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن على الدول الأجنبية استلام رعاياها من قيادات داعش وفي حالة عدم استلامهم يجب ترحيلهم لمكان آخر.
بغداد - سبوتنيك. وأكد الأعرجي اليوم الأحد، لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، في استعراضه ملف مخيم الهول الحدودي: "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".

وقال البيان الصادر عن مكتب الأعرجي: "قائد بعثة الناتو في العراق، أكد أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".
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