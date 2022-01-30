الأعرجي يطالب الدول الأجنبية باستلام رعاياها من قيادات داعش بالسجون العراقية

بغداد - سبوتنيك. وأكد الأعرجي اليوم الأحد، لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، في استعراضه ملف مخيم الهول الحدودي: "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".وقال البيان الصادر عن مكتب الأعرجي: "قائد بعثة الناتو في العراق، أكد أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".
قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إن على الدول الأجنبية استلام رعاياها من قيادات داعش وفي حالة عدم استلامهم يجب ترحيلهم لمكان آخر.
بغداد - سبوتنيك. وأكد الأعرجي اليوم الأحد، لقائد بعثة حلف الناتو في العراق، في استعراضه ملف مخيم الهول الحدودي: "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون، وهم قيادات في داعش، وفي حال عدم تسلمهم من قبل بلدانهم، فعلى الجهات الدولية نقلهم إلى مكان آخر، لكونهم يشكلون تهديدا حقيقيا".
وقال البيان الصادر عن مكتب الأعرجي: "قائد بعثة الناتو في العراق، أكد أنه سيوصل قلق العراق المشروع بشأن وجود إرهابيين خطيرين في مخيم الهول إلى حلف الناتو".