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الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة
الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة
طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اوروبا اليوم بضرورة تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، بدلا من الاعتماد على روسيا تحسبا لأي توترات بين روسيا... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T16:15+0000
2022-01-30T16:15+0000
روسيا
اوكرانيا
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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرغ "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة في أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعي وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي ثلث إمدادات الغاز وأي انقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا"وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة انها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الناتو-لا-توجد-خطط-لنشر-قوات-تابعة-لنا-في-أوكرانيا-ويوجد-خلافات-بين-الحلفاء-1057377854.html
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روسيا, اوكرانيا

الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة

16:15 GMT 30.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
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طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اوروبا اليوم بضرورة تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، بدلا من الاعتماد على روسيا تحسبا لأي توترات بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرغ "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة في أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعي وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".
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ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي ثلث إمدادات الغاز وأي انقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.
واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا"
وقالت "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات" على حد تعبيرها.
وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".
يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.
ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة انها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
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