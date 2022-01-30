الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة

وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرغ "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة في أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعي وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي ثلث إمدادات الغاز وأي انقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا"وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة انها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".
طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اوروبا اليوم بضرورة تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، بدلا من الاعتماد على روسيا تحسبا لأي توترات بين روسيا وأوكرانيا.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرغ "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة في أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعي وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي ثلث إمدادات الغاز وأي انقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.
واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا"
وقالت "هذا التشريع سيمكننا من تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف الأوسع نطاقا، لذلك لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه سيكون محصّنا من تلك العقوبات" على حد تعبيرها.
وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".
يشار إلى أن اتهامات غربية تلاحق موسكو بعزمها غزو أوكرانيا، بسبب ما يقولون إنه حشد روسي كبير على الحدود الأوكرانية.
ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة انها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".