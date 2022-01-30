https://arabic.sputniknews.com/20220130/الأمين-العام-لحلف-الناتو-أوروبا-بحاجة-إلى-تنويع-إمداداتها-من-الطاقة-1057472888.html

الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة

الأمين العام لحلف الناتو: أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اوروبا اليوم بضرورة تنويع مصادر إمداداتها من الطاقة، بدلا من الاعتماد على روسيا تحسبا لأي توترات بين روسيا... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T16:15+0000

2022-01-30T16:15+0000

2022-01-30T16:15+0000

روسيا

اوكرانيا

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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال ستولتنبرغ "نحن قلقون بشأن وضع الطاقة في أوروبا؛ لأنه يظهر ضعف الاعتماد المفرط على مورد واحد للغاز الطبيعي وهذا هو سبب اتفاق حلفاء الناتو على أنه يجب علينا العمل والتركيز على تنويع الإمدادات".ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي ثلث إمدادات الغاز وأي انقطاع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة الموجودة بالفعل، والناجمة عن النقص.واليوم أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن "الحكومة البريطانية ستُقدم تشريعا جديدا هذا الأسبوع لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن أن تطبقها على روسيا، إذا ما حاولت الاعتداء على أوكرانيا"وعن طبيعة هذا الاتساع في نطاق العقوبات أوضحت تروس أنه "في السابق كان يمكن فقط استهداف الشركات التي لها دور مباشر في زعزعة استقرار أوكرانيا، لكن بموجب الخطط التي ستتحدد هذا الأسبوع، سيتم توسيع ذلك الآن ويمكن أن يشمل مؤسسات مالية وشركات طاقة روسية ومقربين من الكرملين".ياتي ذلك فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات مؤكدة انها ليست بحاجة إلى غزو اوكرانيا، ومطالبة بـ"ضمانات أمنية".

https://arabic.sputniknews.com/20220128/الناتو-لا-توجد-خطط-لنشر-قوات-تابعة-لنا-في-أوكرانيا-ويوجد-خلافات-بين-الحلفاء-1057377854.html

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