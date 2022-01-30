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الإسباني رافائيل نادال يحرز بطولة أستراليا المفتوحة للتينس ويحقق رقما قياسيا
الإسباني رافائيل نادال يحرز بطولة أستراليا المفتوحة للتينس ويحقق رقما قياسيا
أحرز الإسباني رفائيل نادال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 5 ساعات و بثلاث... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T14:28+0000
2022-01-30T14:47+0000
رياضة
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وبهذا اللقب، انفرد نادال (صاحب الـ35 عاما) بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى"غراند سلام" بـ 21 لقبا.المباراة كانت صعبة لكلا اللاعبين وقدم الروسي أداءا عظيما في المجموعتين الأولى والثانية 2-6 و6-7 ، قبل أن يعود صاحب الخبرة الكبيرة "الماتادور رافا" ويعود أدراجه بثلاث مجموعات متتالية و6-4 و6-4 و7-5 ويحرز اللقب.وأثناء اللقاء قام الروسي ميدفيديف باستدعاء طبيبه لإجراء بعض التدليك على أقدامه.
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رياضة

الإسباني رافائيل نادال يحرز بطولة أستراليا المفتوحة للتينس ويحقق رقما قياسيا

14:28 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 14:47 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTالإسباني رفائيل نادال يحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الإسباني رفائيل نادال يحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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أحرز الإسباني رفائيل نادال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 5 ساعات و بثلاث مجموعات لمجموعتين.
وبهذا اللقب، انفرد نادال (صاحب الـ35 عاما) بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى"غراند سلام" بـ 21 لقبا.
المباراة كانت صعبة لكلا اللاعبين وقدم الروسي أداءا عظيما في المجموعتين الأولى والثانية 2-6 و6-7 ، قبل أن يعود صاحب الخبرة الكبيرة "الماتادور رافا" ويعود أدراجه بثلاث مجموعات متتالية و6-4 و6-4 و7-5 ويحرز اللقب.
وأثناء اللقاء قام الروسي ميدفيديف باستدعاء طبيبه لإجراء بعض التدليك على أقدامه.
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