الإسباني رافائيل نادال يحرز بطولة أستراليا المفتوحة للتينس ويحقق رقما قياسيا

وبهذا اللقب، انفرد نادال (صاحب الـ35 عاما) بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى"غراند سلام" بـ 21 لقبا.المباراة كانت صعبة لكلا اللاعبين وقدم الروسي أداءا عظيما في المجموعتين الأولى والثانية 2-6 و6-7 ، قبل أن يعود صاحب الخبرة الكبيرة "الماتادور رافا" ويعود أدراجه بثلاث مجموعات متتالية و6-4 و6-4 و7-5 ويحرز اللقب.وأثناء اللقاء قام الروسي ميدفيديف باستدعاء طبيبه لإجراء بعض التدليك على أقدامه.
أحرز الإسباني رفائيل نادال لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد انتصاره على الروسي دانييل ميدفيديف بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 5 ساعات و بثلاث مجموعات لمجموعتين.
وبهذا اللقب، انفرد نادال (صاحب الـ35 عاما) بالرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج في البطولات الكبرى"غراند سلام" بـ 21 لقبا.
المباراة كانت صعبة لكلا اللاعبين وقدم الروسي أداءا عظيما في المجموعتين الأولى والثانية 2-6 و6-7 ، قبل أن يعود صاحب الخبرة الكبيرة "الماتادور رافا" ويعود أدراجه بثلاث مجموعات متتالية و6-4 و6-4 و7-5 ويحرز اللقب.
وأثناء اللقاء قام الروسي ميدفيديف باستدعاء طبيبه لإجراء بعض التدليك على أقدامه.