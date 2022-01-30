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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الإيراني-سيردار-آزمون-يغادر-إلى-نادي-باير-ليفركوزن-قبل-انتهاء-عقده-مع-زينيت-1057469412.html
الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت
الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت
توصل ناديا زينيت الروسي وباير ليفركوزن الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون إلى نادي ليفركوزن في فترة الانتقالات... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:13+0000
2022-01-30T15:13+0000
2022-01-30T15:13+0000
رياضة
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وغادر لاعب زينيت قبل انتهاء مدة العقد الممتدة حتى الصيف.انضم آزمون إلى زينيت في فبراير 2019. المهاجم لديه 62 هدفا و17 تمريرة حاسمة في 104 مباريات خاضها مع النادي الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت
توصل ناديا زينيت الروسي وباير ليفركوزن الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون إلى نادي ليفركوزن في فترة الانتقالات الشتوية.
وغادر لاعب زينيت قبل انتهاء مدة العقد الممتدة حتى الصيف.
انضم آزمون إلى زينيت في فبراير 2019. المهاجم لديه 62 هدفا و17 تمريرة حاسمة في 104 مباريات خاضها مع النادي الروسي.