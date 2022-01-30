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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الإيراني-سيردار-آزمون-يغادر-إلى-نادي-باير-ليفركوزن-قبل-انتهاء-عقده-مع-زينيت-1057469412.html
الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت
الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت
توصل ناديا زينيت الروسي وباير ليفركوزن الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون إلى نادي ليفركوزن في فترة الانتقالات... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T15:13+0000
2022-01-30T15:13+0000
رياضة
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وغادر لاعب زينيت قبل انتهاء مدة العقد الممتدة حتى الصيف.انضم آزمون إلى زينيت في فبراير 2019. المهاجم لديه 62 هدفا و17 تمريرة حاسمة في 104 مباريات خاضها مع النادي الروسي.
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رياضة

الإيراني سيردار آزمون يغادر إلى نادي باير ليفركوزن قبل انتهاء عقده مع زينيت

15:13 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Alexey Danichev / الذهاب إلى بنك الصورلاعب نادي زينيت الروسي والمنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون
لاعب نادي زينيت الروسي والمنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Alexey Danichev
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توصل ناديا زينيت الروسي وباير ليفركوزن الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم المنتخب الإيراني لكرة القدم سيردار آزمون إلى نادي ليفركوزن في فترة الانتقالات الشتوية.
وغادر لاعب زينيت قبل انتهاء مدة العقد الممتدة حتى الصيف.
انضم آزمون إلى زينيت في فبراير 2019. المهاجم لديه 62 هدفا و17 تمريرة حاسمة في 104 مباريات خاضها مع النادي الروسي.
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