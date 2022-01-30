https://arabic.sputniknews.com/20220130/البنتاغون-لا-يرى-أي-مؤشرات-على-نية-الصين-المشاركة-في-الوضع-بأوكرانيا-1057447918.html

البنتاغون لا يرى أي مؤشرات على نية الصين المشاركة في الوضع بأوكرانيا

البنتاغون لا يرى أي مؤشرات على نية الصين المشاركة في الوضع بأوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا ترى ما يشير إلى أن الصين ستتدخل في الوضع في أوكرانيا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T06:37+0000

2022-01-30T06:37+0000

2022-01-30T06:37+0000

العالم

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قال كيربي في مقابلة مع الصحفية جريتا فان سوستيرن في برنامج "Full Court Press TV"، عندما سئل عن احتمال دعم الصين لروسيا في الوضع في أوكرانيا: "دع القادة الصينيين يتحدثون عن أنفسهم. لكننا لا نرى أي بوادر على أن الصين ستتدخل في هذا بأي طريقة".الخطط المنسوبة لروسيا لتصعيد الموقف حول أوكرانيا مرفوضة بشكل قاطع في موسكو وتصرح باستمرار أنها لا تهدد أحدًا، وكل هذه التصريحات تستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس. وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.

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