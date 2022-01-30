https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجبهة-الشعبية-تعلن-مقاطعة-اجتماع-المجلس-المركزي-الفلسطيني-1057462560.html

الجبهة الشعبية تعلن مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

الجبهة الشعبية تعلن مقاطعة اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقبلة المُقرر عقدها في رام الله، الشهر القادم. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:04+0000

2022-01-30T13:04+0000

2022-01-30T13:04+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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رام الله، 30 يناير - سبوتنيك. وقالت الجبهة الشعبية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الجبهة الشعبية تقدم رؤيتها لاستعادة الوحدة ولإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصا على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني".وقدمت الجبهة الشعبية الفلسطينية رؤيتها في مجموعة من النقاط أبرزها، تشكيل حكومة فلسطينية موحدة محررة من اشتراطات الرباعية الدولية، والتأكيد على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة المقاومة الشعبية، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة والتوقيع على ميثاق شرف برقابة وطنية ومجتمعية.يشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسته، في السادس من الشهر المقبل في المقاطعة برام الله، والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضاءه، كما أنه يتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

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