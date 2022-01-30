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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجماهير-المصرية-تتلقى-صدمة-قبل-مباراة-المغرب-1057452789.html
الجماهير المصرية تتلقى صدمة قبل مباراة المغرب
الجماهير المصرية تتلقى صدمة قبل مباراة المغرب
تلقت الجماهير المصرية، اليوم الأحد، صدمة كبيرة قبل مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره المغربي في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:30+0000
2022-01-30T09:30+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
مصر
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ونقلت صحيفة اليوم السابع، صباح اليوم الأحد، عن الإعلامى المصري، أحمد شوبير، أن محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب المصرى والنادى الأهلى، قد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وليس شد، مثلما أعلن الجهاز الطبي لـ"الفراعنة".وذكر شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر "أون سبورت إف إم"، أن الشناوي سيغيب لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك مباريات النادي الأهلي بمونديال الأندية والمقام في أبوظبي، بداية من الثالث من الشهر المقبل.وأشار الإعلامي المصري، حارس المنتخب المصري الأسبق، إلى أن إصابة الشناوي هي الإصابة نفسها التي تعرض لها مع المنتخب فى وقت سابق، لافتا إلى أن الشناوي يحاول اللحاق بالمباريات، ولكن الأمر صعب، ويتأكد غيابه عن مباريات المنتخب المصري لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك الأهلى فى كأس العالم للأندية بالإمارات.ويذكر أن الشناوي خرج مصابا خلال مباراة المنتخب المصري السابقة، أمام نظيره الإيفواري، والتي تمكن خلالها "الفراعنة" من ترويض "الأفيال".ويشار إلى أن المنتخب المصري يخوض اليوم مباراة مهمة في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، حينما يلتقي نظيره المغربي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/أسود-الأطلس-يجرون-تمرينهم-الأخير-قبل-مواجهة-الفراعنة-في-ياوندي-1057437306.html
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مجتمع, أخبار المغرب اليوم, مصر

الجماهير المصرية تتلقى صدمة قبل مباراة المغرب

09:30 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبر
تلقت الجماهير المصرية، اليوم الأحد، صدمة كبيرة قبل مباراة منتخبهم الوطني لكرة القدم أمام نظيره المغربي في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
ونقلت صحيفة اليوم السابع، صباح اليوم الأحد، عن الإعلامى المصري، أحمد شوبير، أن محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب المصرى والنادى الأهلى، قد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وليس شد، مثلما أعلن الجهاز الطبي لـ"الفراعنة".
مشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أسود الأطلس يجرون تمرينهم الأخير قبل مواجهة الفراعنة في ياوندي
أمس, 17:28 GMT
وذكر شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر "أون سبورت إف إم"، أن الشناوي سيغيب لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك مباريات النادي الأهلي بمونديال الأندية والمقام في أبوظبي، بداية من الثالث من الشهر المقبل.
وأشار الإعلامي المصري، حارس المنتخب المصري الأسبق، إلى أن إصابة الشناوي هي الإصابة نفسها التي تعرض لها مع المنتخب فى وقت سابق، لافتا إلى أن الشناوي يحاول اللحاق بالمباريات، ولكن الأمر صعب، ويتأكد غيابه عن مباريات المنتخب المصري لنهاية كأس الأمم الأفريقية وكذلك الأهلى فى كأس العالم للأندية بالإمارات.
ويذكر أن الشناوي خرج مصابا خلال مباراة المنتخب المصري السابقة، أمام نظيره الإيفواري، والتي تمكن خلالها "الفراعنة" من ترويض "الأفيال".
ويشار إلى أن المنتخب المصري يخوض اليوم مباراة مهمة في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، حينما يلتقي نظيره المغربي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.
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