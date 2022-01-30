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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق "إعلان النوايا" مع الأردن والإمارات
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق "إعلان النوايا" مع الأردن والإمارات
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن اتفاق "إعلان النوايا" مع الأردن والإمارات. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:26+0000
2022-01-30T07:26+0000
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ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها عقد الاجتماع الأول بين فرق العمل من الأردن والإمارات وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية.ويشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
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العالم العربي, إسرائيل, أحداث الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق "إعلان النوايا" مع الأردن والإمارات

07:26 GMT 30.01.2022
© REUTERS / HANDOUTوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أول زيارة إلى الإمارات المتحدة، مراسم افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، 29 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أول زيارة إلى الإمارات المتحدة، مراسم افتتاح سفارة إسرائيل في أبو ظبي، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن اتفاق "إعلان النوايا" مع الأردن والإمارات.
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها عقد الاجتماع الأول بين فرق العمل من الأردن والإمارات وإسرائيل خلال الأيام الأخيرة الماضية.
ويشار إلى أن كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا أو ما أطلق عليه "إعلان نوايا" أو "الكهرباء مقابل المياه" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
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