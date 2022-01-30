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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-السوري-يحرر-5-جنود-في-تبادل-مع-ميليشيا-خاضعة-للجيش-التركي-1057464103.html
الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي
الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي
كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن الجهات المختصة تمكنت صباح اليوم الأحد، من تحرير 5 جنود من الجيش السوري ، كانوا أسرى لدى التنظيمات المسلحة في إدلب. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:39+0000
2022-01-30T13:39+0000
العالم العربي
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن تحرير الجنود تمت خلال عملية تبادل مع مجموعة مسلحة خاضعة للجيش التركي، على معبر ترنبة بريف إدلب غرب مدينة سراقب، بريف إدلب الشرقي.وتابع المصدر: "الجيش السوري قام بإطلاق سراح 3 مسلحين ينتمون إلى ميلشيا (جيش العزة) الخاضعة للجيش التركي، مقابل إطلاق سراح الجنود".
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العالم العربي

الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي

13:39 GMT 30.01.2022
© Sputnik . basel shertouhالجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي
الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . basel shertouh
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كشف مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن الجهات المختصة تمكنت صباح اليوم الأحد، من تحرير 5 جنود من الجيش السوري ، كانوا أسرى لدى التنظيمات المسلحة في إدلب.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن تحرير الجنود تمت خلال عملية تبادل مع مجموعة مسلحة خاضعة للجيش التركي، على معبر ترنبة بريف إدلب غرب مدينة سراقب، بريف إدلب الشرقي.

كما أشار المصدر إلى أن مفاوضات جرت عبر وجهاء محليين على مدار عدة أيام، وبإشراف من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أسفرت عن تحرير 5 جنود من الجيش العربي السوري كان قد تم أسرهم خلال معارك تحرير مدينة مورك وخان شيخون قبل نحو 3 سنوات.

وتابع المصدر: "الجيش السوري قام بإطلاق سراح 3 مسلحين ينتمون إلى ميلشيا (جيش العزة) الخاضعة للجيش التركي، مقابل إطلاق سراح الجنود".
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