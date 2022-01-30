https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-الفرنسي-يعلن-مقتل-60-إرهابيا-في-بوركينا-فاسو-1057482841.html

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

أعلن الجيش الفرنسي، مساء اليوم الأحد، مقتل 60 إرهابيا شمالي بوركينا فاسو، في عملية عسكرية مشتركة مع القوات المحلية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T20:30+0000

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2022-01-30T20:30+0000

الجيش الفرنسي

بوركينا فاسو

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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "نفذت قوة برخان والقوات المسلحة لبوركينا فاسو عملية مشتركة في شمال بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 23 يناير (كانون الثاني الجاري)".وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 60 إرهابيا، مضيفا: "القتال ضد الجماعات المسلحة مستمر".وفي 19 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو.ووقتها، قالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا شمالي بوركينا فاسو".وأضاف البيان أن الجنود كانوا جزءا من قوة برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015، غالبا ما تقع في المدن القريبة من مالي والنيجر، وتحديدا في شمالي وشرقي البلاد، تنسبها السلطات في بوركينا فاسو إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين (المحظورين في روسيا).وبحسب أرقام رسمية، فإن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، أجبرت أيضا حوالي 1.5 مواطن بوركيني على الفرار من منازلهم.وفي 2014، أطلقت فرنسا عملية برخان، التي تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-في-مالي-1056868662.html

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الجيش الفرنسي, بوركينا فاسو