تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-الفرنسي-يعلن-مقتل-60-إرهابيا-في-بوركينا-فاسو-1057482841.html
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو
أعلن الجيش الفرنسي، مساء اليوم الأحد، مقتل 60 إرهابيا شمالي بوركينا فاسو، في عملية عسكرية مشتركة مع القوات المحلية. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T20:30+0000
2022-01-30T20:30+0000
الجيش الفرنسي
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_5c30bf053538740566486a84997b2d16.jpg
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "نفذت قوة برخان والقوات المسلحة لبوركينا فاسو عملية مشتركة في شمال بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 23 يناير (كانون الثاني الجاري)".وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 60 إرهابيا، مضيفا: "القتال ضد الجماعات المسلحة مستمر".وفي 19 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو.ووقتها، قالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا شمالي بوركينا فاسو".وأضاف البيان أن الجنود كانوا جزءا من قوة برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015، غالبا ما تقع في المدن القريبة من مالي والنيجر، وتحديدا في شمالي وشرقي البلاد، تنسبها السلطات في بوركينا فاسو إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين (المحظورين في روسيا).وبحسب أرقام رسمية، فإن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، أجبرت أيضا حوالي 1.5 مواطن بوركيني على الفرار من منازلهم.وفي 2014، أطلقت فرنسا عملية برخان، التي تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-في-مالي-1056868662.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102410/45/1024104596_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_ce42a252967a9130a52a2a3927d86296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الفرنسي, بوركينا فاسو

الجيش الفرنسي يعلن مقتل 60 إرهابيا في بوركينا فاسو

20:30 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / MEHDI FEDOUACHالجيش الفرنسي
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / MEHDI FEDOUACH
تابعنا عبر
أعلن الجيش الفرنسي، مساء اليوم الأحد، مقتل 60 إرهابيا شمالي بوركينا فاسو، في عملية عسكرية مشتركة مع القوات المحلية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "نفذت قوة برخان والقوات المسلحة لبوركينا فاسو عملية مشتركة في شمال بوركينا فاسو في الفترة من 15 إلى 23 يناير (كانون الثاني الجاري)".
وتابع أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل 60 إرهابيا، مضيفا: "القتال ضد الجماعات المسلحة مستمر".
وفي 19 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي عن إصابة 4 من جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو.
ووقتها، قالت هيئة الأركان الفرنسية في بيان إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور مركبتهم بعد مغادرتها مطار واهيغويا شمالي بوركينا فاسو".
وأضاف البيان أن الجنود كانوا جزءا من قوة برخان التي تديرها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الإرهاب.
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في مالي
23 يناير, 11:15 GMT
وتشهد بوركينا فاسو هجمات إرهابية منذ 2015، غالبا ما تقع في المدن القريبة من مالي والنيجر، وتحديدا في شمالي وشرقي البلاد، تنسبها السلطات في بوركينا فاسو إلى جماعات مرتبطة بتنظيمي "داعش" والقاعدة الإرهابيين (المحظورين في روسيا).
وبحسب أرقام رسمية، فإن تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل نحو ألفي شخص، أجبرت أيضا حوالي 1.5 مواطن بوركيني على الفرار من منازلهم.
وفي 2014، أطلقت فرنسا عملية برخان، التي تهدف إلى القضاء على الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب السنغال في أرض الملعب قبل المبارة مع بولندا - سبوتنيك عربيالشوط الثاني... السنغال 3 * غينيا الاستوائية 1 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية