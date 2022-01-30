تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-7-مسلحين-من-أنصار-الله-في-غارة-جوية-للتحالف-غرب-تعز-1057478752.html
الجيش اليمني يعلن مقتل 7 مسلحين من "أنصار الله" في غارة جوية للتحالف غرب تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل 7 مسلحين من "أنصار الله" في غارة جوية للتحالف غرب تعز
أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، إثر استهداف جوي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T18:34+0000
2022-01-30T18:34+0000
اليمن
أنصار الله
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "التحالف دمر بغارة جوية عربة مدرعة وقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مَقبنة غرب تعز".وذكر أن "طيران التحالف استهدف تجمعاً لمليشيا الحوثي في محيط منطقة شرف العنين غرب تعز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا"، على حد تعبيره.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
اليمن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني

الجيش اليمني يعلن مقتل 7 مسلحين من "أنصار الله" في غارة جوية للتحالف غرب تعز

18:34 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله"، إثر استهداف جوي نفذه التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "التحالف دمر بغارة جوية عربة مدرعة وقتل 7 من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة مَقبنة غرب تعز".
وذكر أن "طيران التحالف استهدف تجمعاً لمليشيا الحوثي في محيط منطقة شرف العنين غرب تعز، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا"، على حد تعبيره.

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، مقتل 9 من مسلحي جماعة أنصار الله وتدمير سلاح مدفعية، إثر استهداف طيران التحالف موقعاً للجماعة في جبل حَبشي غرب محافظة تعز.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب السنغال في أرض الملعب قبل المبارة مع بولندا - سبوتنيك عربيالشوط الأول... السنغال 0 * غينيا الاستوائية 0 في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية