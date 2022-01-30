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الحرس الثوري: أمريكا تسعى لبناء قوة رادعة ضد إيران
الحرس الثوري: أمريكا تسعى لبناء قوة رادعة ضد إيران
أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، اليوم الأحد، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T09:39+0000
2022-01-30T09:39+0000
الحرس الثوري
أخبار عالمية
إيران
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وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات علي فدوي جاءت خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.وقال الأميرال فدوي: "في الدفاع المقدس وبعد فترة وجيزة استطاع مقاتلونا التغلب على العدو بالتوكل على الله، وهذا وعد الله الذي قال إن تنصروا الله ينصركم".وقارن نائب القائد العام للحرس الثوري بين قدرات إيران والولايات المتحدة، موضحا أن الميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 80 مليار دولار، وحتى فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا فهي في أعلى المراتب، مشيرا إلى أنها في تحقيق النتائج العكس هو الصحيح.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن إحياء ذكرى أيام الحرب أمر مهم لبلاده، والأهم من ذلك هي الدروس التي يجب أن يتعلمها الشعب الإيراني مما حدث، لافتا إلى أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لبناء قوة رادعة ضد إيران، يدل على مدى القوة التي حققتها بلاده "مما جعل الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها"، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/قائد-بالحرس-الثوري-الأمن-مستقر-على-حدود-كردستان-1057448010.html
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الحرس الثوري, أخبار عالمية, إيران

الحرس الثوري: أمريكا تسعى لبناء قوة رادعة ضد إيران

09:39 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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أكد نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، اليوم الأحد، أن القوة التي حققتها بلاده جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها.
وأفادت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، بأن تصريحات علي فدوي جاءت خلال كلمة ألقاها في مراسم الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد القائد في الحرس الثوري حسن باقري ويوم الاستخبارات والعمليات.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
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وقال الأميرال فدوي: "في الدفاع المقدس وبعد فترة وجيزة استطاع مقاتلونا التغلب على العدو بالتوكل على الله، وهذا وعد الله الذي قال إن تنصروا الله ينصركم".
وقارن نائب القائد العام للحرس الثوري بين قدرات إيران والولايات المتحدة، موضحا أن الميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 80 مليار دولار، وحتى فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا فهي في أعلى المراتب، مشيرا إلى أنها في تحقيق النتائج العكس هو الصحيح.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أن إحياء ذكرى أيام الحرب أمر مهم لبلاده، والأهم من ذلك هي الدروس التي يجب أن يتعلمها الشعب الإيراني مما حدث، لافتا إلى أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لبناء قوة رادعة ضد إيران، يدل على مدى القوة التي حققتها بلاده "مما جعل الأعداء يسعون لخلق رادع ضدها"، على حد قوله.
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