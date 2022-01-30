الخارجية الجزائرية: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن لعمامرة كشف أن الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.وأضاف البيان أن لعمامرة أحاط نظراءه خلال أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت، بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة.وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.وأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة بالجزائر سيعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة شهر مارس/آذار القادم.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن لعمامرة كشف أن الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.
وأضاف البيان أن لعمامرة أحاط نظراءه خلال أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت، بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة.
وأكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية للم شمل الفلسطينيين وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.
وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.
بعاصمة دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، تلبية لدعوة أخي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية. أتطلع إلى تجدد اللقاء مع زملائي وتعزيز التزامنا الجماعي بترقية العمل العربي المشترك.
وأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.