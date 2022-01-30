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الخارجية الجزائرية: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس
الخارجية الجزائرية: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس
أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة بالجزائر سيعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة شهر مارس/آذار القادم. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T18:26+0000
2022-01-30T18:26+0000
العالم العربي
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وأفاد بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن لعمامرة كشف أن الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.وأضاف البيان أن لعمامرة أحاط نظراءه خلال أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت، بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة.وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.وأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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العالم العربي

الخارجية الجزائرية: تاريخ القمة العربية سيعلن في اجتماع مارس

18:26 GMT 30.01.2022
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رمطان لعمامرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
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أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تاريخ انعقاد القمة العربية المقبلة بالجزائر سيعلن في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة شهر مارس/آذار القادم.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن لعمامرة كشف أن الجزائر ستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.
وأضاف البيان أن لعمامرة أحاط نظراءه خلال أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد بالكويت، بالخطوات التحضيرية التي باشرت بها الجزائر تمهيدا لهذا الحدث الهام وكذا مساعيها الرامية لتوفير العوامل الأساسية لنجاح القمة.
وأكد الوزير أن الجزائر ستواصل وستكثف لقاءاتها التشاورية، بما في ذلك مساعيها الرامية للم شمل الفلسطينيين وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وستطرح خلال الاجتماع الوزاري الرسمي بالقاهرة شهر مارس المقبل، تاريخ انعقاد القمة الذي يحدده الرئيس عبد المجيد تبون مع استكمال المشاورات الحالية مع الدول العربية الشقيقة.
وأضاف بيان الخارجية أن اجتماع وزراء الخارجية العرب خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وضرورة استثمار هذه الأزمة في تعزيز التعاون واستشراف العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وموقع المجموعة العربية في ظل التنبؤ بحدوث تغيرات في موازين القوى الراهنة.
وأجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب، خاصة وزراء خارجية كل من السعودية، تونس، موريتانيا، جيبوتي وفلسطين، حيث تركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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