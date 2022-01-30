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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الخارجية-اللبنانية-بو-حبيب-شدد-على-حاجة-بيروت-لاستعادة-العلاقات-التاريخية-بالأشقاء-العرب-1057482648.html
الخارجية اللبنانية: بو حبيب شدد على حاجة بيروت لاستعادة العلاقات التاريخية بالأشقاء العرب
الخارجية اللبنانية: بو حبيب شدد على حاجة بيروت لاستعادة العلاقات التاريخية بالأشقاء العرب
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن "الوزير عبدالله بوحبيب قام بزيارة إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية". 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T20:28+0000
2022-01-30T20:28+0000
أخبار لبنان
أخبار الكويت اليوم
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وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "الوزير بوحبيب التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية".وأوضحت الوزارة، أن "الوزير شارك اليوم في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان"، مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب، مؤكدة أنه كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.وبحسب البيان، فقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية.وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجها الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/وزير-الخارجية-الكويتي-تلقينا-رد-لبنان-على-الورقة-الخليجية-ونشكر-الأشقاء-في-بيروت-على-التعاون--1057465618.html
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أخبار لبنان, أخبار الكويت اليوم

الخارجية اللبنانية: بو حبيب شدد على حاجة بيروت لاستعادة العلاقات التاريخية بالأشقاء العرب

20:28 GMT 30.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، في موسكو، روسيا 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أن "الوزير عبدالله بوحبيب قام بزيارة إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية".
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن "الوزير بوحبيب التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة من الرئيس ميشال عون إلى أمير الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية".
وأوضحت الوزارة، أن "الوزير شارك اليوم في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان"، مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب، مؤكدة أنه كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.
وبحسب البيان، فقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.
وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تلقي الرد من لبنان على الورقة الخليجية.
وقال أحمد ناصر الصباح، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت، "تلقينا رد لبنان على المقترحات الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان".
واعتبر أن "الأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان"، موجها الشكر إلى "الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية".
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، أمس السبت، بأن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلم نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، ورقة تتضمن رد بلاده على مبادرة "إعادة بناء الثقة" مع الدول الخليجية.
ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها، أن بوحبيب نقل رسالة من الرئيس اللبناني، ميشال عون، إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلمها إلى وزير الخارجية الكويتي، مع ورقة الرد اللبناني على المقترحات الخليجية، مؤكدة أن "أجواء الاجتماع مع وزير خارجية الكويت كانت ممتازة".
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
وزير الخارجية الكويتي: تلقينا رد لبنان على الورقة الخليجية ونشكر الأشقاء في بيروت على التعاون
14:42 GMT
وكانت مصادر مطلعة في لبنان قد كشفت مضمون مسودة رسالة حكومية خاصة بالرد على الشروط الخليجية لتحسين العلاقات مع دول الخليج ومن أبرزها تقييد "حزب الله" "المدعوم من إيران".
وحسب "رويترز"، تفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية بأن بيروت لن تتطرق لهذه المسألة لكنها ستعبر عن احترامها لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان.
لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة ولا لخطوات لتنفيذها.
وجاء في مسودة الرسالة أيضا أن الحكومة اللبنانية ستعلن التزامها "قولا وفعلا بسياسة النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتبعها الحكومات اللبنانية حتى مع قيام حزب الله بنشر مقاتلين في سوريا.
كما تتعهد الحكومة اللبنانية "بتعزيز الإجراءات بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وبشكل خاص المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وتفاقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربية لأقصى حد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان في رد فعل على تصريحات وزير لبناني سابق انتقد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
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