الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادي".وفي وقت سابق، اليوم، قالت "أنصار الله" إنها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة على تويتر إنه سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.يشار إلى أنه في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين"..