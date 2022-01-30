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الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات
https://arabic.sputniknews.com/20220130/الدفاع-الإماراتية-تعلن-اعتراض-وتدمير-صاروخ-باليستي-أطلقته-أنصار-الله-تجاه-الإمارات-1057485177.html
الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات
الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T21:43+0000
2022-01-30T21:57+0000
أنصار الله
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وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادي".وفي وقت سابق، اليوم، قالت "أنصار الله" إنها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة على تويتر إنه سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.يشار إلى أنه في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين"..
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أنصار-الله-سنعلن-عن-عملية-عسكرية-جديدة-ضد-الإمارات-خلال-ساعات-1057484639.html
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أنصار الله

الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله" تجاه الإمارات

21:43 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 21:57 GMT 30.01.2022)
© REUTERS / HANDOUTصاروخ باليستي تطلقه "أنصار الله" في اليمن
صاروخ باليستي تطلقه أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، لم ينجم عن الهجوم أية خسائر حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.
وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادي".
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
"أنصار الله": سنعلن عن عملية عسكرية جديدة ضد الإمارات خلال ساعات
21:34 GMT
وفي وقت سابق، اليوم، قالت "أنصار الله" إنها ستعلن عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة على تويتر إنه سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية جديدة في "العمق الإماراتي" خلال الساعات المقبلة.
يشار إلى أنه في 17 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
من جانبها، دعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة "تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".
وأكدت، أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، ومتوعدة بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين"..
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