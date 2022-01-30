https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئاسة-الفلسطينية-الاتصالات-مع-إدارة-بايدن-تسير-ببطء-شديد-1057470176.html

الرئاسة الفلسطينية: الاتصالات مع إدارة بايدن تسير "ببطء شديد"

الرئاسة الفلسطينية: الاتصالات مع إدارة بايدن تسير "ببطء شديد"

أفادت الرئاسة الفلسطينية بأن الاتصالات مع إدارة الرئيس جو بايدن تسير "ببطء شديد"، معربة عن أسفها لما سمّتها "ضبابية" الموقف الأمريكي الحالي من عملية السلام. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T15:21+0000

2022-01-30T15:21+0000

2022-01-30T15:21+0000

العالم العربي

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وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في حديث أدلى به لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأحد: "الاتصالات مع الإدارة الأمريكية مستمرة، وتسير ببطء شديد، لكنها لم تصل إلى نتائج بعد حول القضايا الأساسية، وعلى رأسها تنفيذ وعود الرئيس بايدن سواء فيما يتعلق بالقدس، أو إعادة فتح القنصلية (بالقدس الشرقية)، أو وقف الاستيطان الإسرائيلي".وأضاف: "نأسف لضبابية الموقف الأمريكي الحالي الذي لا يخدم قضية السلام وحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".في شأن آخر، اعتبر أبو ردينة أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت برفضه إقامة الدولة الفلسطينية، "لا قيمة لها ولن تزيدنا إلا إصرارا وعزيمة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".ويطالب الفلسطينيون، بإعادة إطلاق عملية السلام مع إسرائيل على أساس خيار "حل الدولتين"، وهو ما دعمه الرئيس بايدن، لكنه "لم يبذل أي خطوات عملية في هذا الشأن"، بحسب ما تقوله القيادة الفلسطينية.كما وعد بايدن بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، وهو ما لم يتم حتى الآن.

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