https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يصل-إلى-الإمارات-1057451535.html

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات

أكدت بعثة دبلوماسية إسرائيلية على "تويتر"، اليوم الأحد، أن إسحاق هرتسوغ وصل إلى الإمارات العربية المتحدة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T08:28+0000

2022-01-30T08:28+0000

2022-01-30T08:43+0000

العالم العربي

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وكتب الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر باللغة العربية: "وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد".وتابع: "محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأعرب هرتسوج عن غبطته بالاسقبال الحميم".وبحسب قناة "كان" الإسرائيلي، "عقد الرئيس الإسرائيلي اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/هرتسوغ-يطير-إلى-الإمارات-للقاء-محمد-بن-زايد-فرصة-لتحول-تاريخي-1057448171.html

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