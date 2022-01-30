الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات
08:28 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 08:43 GMT 30.01.2022)
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPOالرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات
© Photo / Amos Ben-Gershom/ GPO
أكدت بعثة دبلوماسية إسرائيلية على "تويتر"، اليوم الأحد، أن إسحاق هرتسوغ وصل إلى الإمارات العربية المتحدة.
وكتب الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر باللغة العربية: "وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته إلى أبوظبي في أول زيارة رسمية إلى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد".
وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته الى #ابوظبي في اول @Isaac_Herzog زيارة رسمية الى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 واعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم 📸عاموس بن غرشوم pic.twitter.com/qIwJAAFfMu— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2022
وتابع: "محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأعرب هرتسوج عن غبطته بالاسقبال الحميم".
נשיא המדינה הרצוג ורעייתו מיכל נחתו באבו דאבי והתקבלו על ידי שר החוץ של איחוד האמירויות. עם נחיתתם התקבלו השניים בקבלת פנים חגיגית, שאחריה קיים הנשיא פגישה עם שר החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של איחוד האמירויות, השייח' עבדאללה בן זאיד@AmichaiStein1 (צילום: עמוס בן גרשון) pic.twitter.com/s9NMtaBsYZ— כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2022
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلي، "عقد الرئيس الإسرائيلي اجتماعا مع وزير الخارجية الإماراتي عقب انتهاء مراسم استقباله".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبوظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".
ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.
ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد زار الإمارات، في الثاني عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلي منذ توقيع البحرين والإمارات لاتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.