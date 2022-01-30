https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-يواصل-زيارته-للإمارات-ولا-خطر-على-حياته-1057485387.html

﻿الرئيس الإسرائيلي يواصل زيارته للإمارات ولا خطر على حياته

﻿الرئيس الإسرائيلي يواصل زيارته للإمارات ولا خطر على حياته

أكدت الرئاسة الإسرائيلية على أن زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ للإمارات، مستمرة كما مخطط لها، وذلك عقب اعتراض الأمارات لصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي تجاه... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T22:45+0000

2022-01-30T22:45+0000

2022-01-30T22:45+0000

إسرائيل

اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية أنه "تم اطلاع الرئيس الإسرائيلي على تفاصيل الحدث، ولا توجد مخاطر تهدد حياته وحياة عائلته، والزيارة ستستمر كما هو مخطط لها".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مساء يوم أمس الأحد عن "اعتراض وتدمير دفاعاتها الجوية لصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة ولم ينجم عن أية خسائر".وذكر البيان أن "بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان" وأكد ان "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف قامت بتدمير بموقع ومنصة الإطلاق في اليمن".كما أكد بيان الوزارة على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وصل صباح يوم أمس الأحد إلى الإمارات، في زيارة تستمر لمدة يومين. وثمن الرئيس هرتسوغ حفاوة الاستقبال التي حظي بها لدى وصوله أبو ظبي.وأفاد بيان وزعه ديوانه في القدس أن هرتسوغ وزوجته ميخال عبرا من الأجواء السعودية في طريقهما إلى الإمارات، حيث استقبله فيها وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد.وتأتي زيارة هرتسوغ تلبية لدعوة من ولي العهد محمد بن زايد. وقد وصف الإسرائيليون هذه الزيارة بالتاريخية كونها الأولى لرئيس إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات التطبيع "إبراهام" في سبتمبر عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/هرتسوغ-هناك-شيء-مميز-في-الجالية-اليهودية-بالإمارات-1057482200.html

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إسرائيل, اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل