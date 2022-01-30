https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-محمد-بن-زايد-الشرق-الأوسط-يبدأ-عهدا-جديدا-بفضل-قرارته-الشجاعة-1057462961.html

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏

وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن ‏زايد آل نهيان، بعد استقبال الأخير له ضمن زيارته الأولى للإمارات... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T13:18+0000

2022-01-30T13:18+0000

2022-01-30T13:18+0000

العالم العربي

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1057462802_0:264:2552:1700_1920x0_80_0_0_6051fe6aec9e9a82b9c6c678af74eb03.jpg

ونشر هرتزوغ صورا من لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "أتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره".وأشار إسحاق هرتزوغ إلى أنه تحدث مع ولي عهد أبو ظبي، عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين بلديهما.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإسرائيلي دان خلال خلال مباحثاته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية، وجدد تأييد بلاده إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها.من ناحيته أكد ولي عهد أبو ظبي، أن "موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها".ووصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، مع زوجته، إلى الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ تطبيع العلاقات بينهما من خلال "اتفاقات أبراهام".

https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-الرئيس-الإسرائيلي-التعاون-بين-البلدين-والمستجدات-في-المنطقة-1057460716.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم