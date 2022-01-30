الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOMولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOM
وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد استقبال الأخير له ضمن زيارته الأولى للإمارات العربية المتحدة.
ونشر هرتزوغ صورا من لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "أتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل القرارات الشجاعة لسموه ولقادة آخرين بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".
وأشار إسحاق هرتزوغ إلى أنه تحدث مع ولي عهد أبو ظبي، عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين بلديهما.
اتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره. الشرق الأوسط يبدأ عهداً جديداً بفضل القرارات الشجاعة لسموه ولقادة آخرين بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل. تحدثنا عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين الدولتين🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/vV5BwSHjyN— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإسرائيلي دان خلال خلال مباحثاته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية، وجدد تأييد بلاده إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها.
من ناحيته أكد ولي عهد أبو ظبي، أن "موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها".
ووصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، مع زوجته، إلى الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ تطبيع العلاقات بينهما من خلال "اتفاقات أبراهام".