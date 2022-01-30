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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الرئيس-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-إلى-محمد-بن-زايد-الشرق-الأوسط-يبدأ-عهدا-جديدا-بفضل-قرارته-الشجاعة-1057462961.html
الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏
الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏
وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن ‏زايد آل نهيان، بعد استقبال الأخير له ضمن زيارته الأولى للإمارات... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T13:18+0000
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ونشر هرتزوغ صورا من لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "أتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره".وأشار إسحاق هرتزوغ إلى أنه تحدث مع ولي عهد أبو ظبي، عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين بلديهما.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإسرائيلي دان خلال خلال مباحثاته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية، وجدد تأييد بلاده إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها.من ناحيته أكد ولي عهد أبو ظبي، أن "موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها".ووصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، مع زوجته، إلى الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ تطبيع العلاقات بينهما من خلال "اتفاقات أبراهام".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يبحث-مع-الرئيس-الإسرائيلي-التعاون-بين-البلدين-والمستجدات-في-المنطقة-1057460716.html
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العالم العربي, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الإسرائيلي يوجه رسالة إلى محمد بن زايد: الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل قرارته الشجاعة‏

13:18 GMT 30.01.2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOMولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2021 / AMOS BEN GERSHOM
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وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الأحد، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن ‏زايد آل نهيان، بعد استقبال الأخير له ضمن زيارته الأولى للإمارات العربية المتحدة.‏
ونشر هرتزوغ صورا من لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب معها: "أتقدم بجزيل الشكر لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حفاوة الاستقبال وعلى الضيافة الكريمة في قصره".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي أن "الشرق الأوسط يبدأ عهدا جديدا بفضل القرارات الشجاعة لسموه ولقادة آخرين بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل".
وأشار إسحاق هرتزوغ إلى أنه تحدث مع ولي عهد أبو ظبي، عن مستقبل الشراكة الجديدة والحيوية بين بلديهما.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الرئيس الإسرائيلي دان خلال خلال مباحثاته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، أي اعتداء يستهدف سيادة الإمارات وأمنها من قبل الجماعات الإرهابية، وجدد تأييد بلاده إجراءات الإمارات للحفاظ على أمنها إثر الهجوم الإرهابي على أراضيها.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإسرائيلي التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة
12:30 GMT
من ناحيته أكد ولي عهد أبو ظبي، أن "موقف الرئيس الإسرائيلي وبلاده تجاه الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على منشآت مدنية في الإمارات يجسد رؤيتنا المشتركة تجاه مصادر التهديد للاستقرار والسلام الإقليميين وضرورة التصدي لها واتخاذ موقف دولي حازم ضدها".
ووصل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، مع زوجته، إلى الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم الأحد، في أول زيارة للدولة الخليجية منذ تطبيع العلاقات بينهما من خلال "اتفاقات أبراهام".
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