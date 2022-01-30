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السعودية.. القبض على وافدين بتهمة جمع أموال مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها
السعودية.. القبض على وافدين بتهمة جمع أموال مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها
أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية بتهمة جمع أموال والسعي لتهريبها خارج المملكة. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T12:01+0000
2022-01-30T12:01+0000
السعودية
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وقال المتحدث إن إدارة التحريات والبحث الجنائي أوقفت مقيمين لجمعهما أموالا مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.وأوضح انه عثر على (1,020,000) ريال بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/توضيح-لوزير-الموارد-البشرية-السعودي-بشأن-إجازة-يوم-التأسيس-1057441305.html
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السعودية.. القبض على وافدين بتهمة جمع أموال مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها

12:01 GMT 30.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية بتهمة جمع أموال والسعي لتهريبها خارج المملكة.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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أمس, 19:23 GMT
وقال المتحدث إن إدارة التحريات والبحث الجنائي أوقفت مقيمين لجمعهما أموالا مجهولة المصدر ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وأوضح انه عثر على (1,020,000) ريال بحوزتهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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