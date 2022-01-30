السعودية تصدر تعميما بتغيير اسم "القهوة العربية" في كافة مطاعم ومقاهي المملكة

وطلبت اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأكد الاتحاد على جميع الجهات المعنية بعدم استخدام اسم "القهوة العربية" كاسم تجاري أو علامة تجارية.يشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"، وذلك بناءا على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.ويشهد جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو دبي 2020" إقبالا كثيفا علي فعالية "أسبوع القهوة السعودية"، المقامة في الفترة من 25 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.ويقدّر حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة بما يفوق 266 مليون دولار؛ بينما تبذل الحكومة السعودية مساعي لتحويل 13 محافظة في البلاد إلى مصدر لإنتاج البن، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
أصدرت وزارة التجارية السعودية، اليوم الأحد، تعميما بشأن تغيير اسم "القهوة العربية" داخل كل مطاعم ومقاهي ومحامص المملكة.
وطلبت اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأكد الاتحاد على جميع الجهات المعنية بعدم استخدام اسم "القهوة العربية" كاسم تجاري أو علامة تجارية.
يشار إلى أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ"عام القهوة السعودية"، وذلك بناءا على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.