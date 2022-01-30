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https://arabic.sputniknews.com/20220130/السلطات-الإسبانية-تعتقل-شابين-جزائريين-بعد-اعتدائهما-وسلبهما-1200-يورو-من-مواطن-1057456426.html
السلطات الإسبانية تعتقل شابين جزائريين بعد اعتدائهما وسلبهما 1200 يورو من مواطن
السلطات الإسبانية تعتقل شابين جزائريين بعد اعتدائهما وسلبهما 1200 يورو من مواطن
اعتقل الحرس المدني الإسباني شابين جزائريين، لمشاركتهما في عملية سلب نفذاها يوم 9 يناير/كانون الثاني في مدينة سان أنتوني. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T11:09+0000
2022-01-30T11:09+0000
العالم العربي
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ونشر موقع "بيريوديكوديبيسا" يوم أمس السبت، أن "عملية السطو نفذها شابان جزائريان يبلغان من العمر 20 عاما، حيث تم القبض عليهما وسجنهما".ونتج عن الهجوم الذي نفذه الشابان إصابة الضحية بجروح بالغة وكسر في ساقه، حيث سلباه مبلغًا وقدره 1200 يورو، إضافة لهاتفه الجوال.واضطر الضحية البالغ من العمر 40 عامًا، من سكان سان أنطوني، إلى الخضوع لعملية جراحية في مستوصف نويسترا سينورا ديل روزاريو.وأفادت مصادر قضائية إسبانية لنفس المصدر بأن "القاضي قرر بعد ظهر قبل أمس الجمعة، تمديد حبس من يخضعون للتحقيق لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات".ودخل أحد المشتبه بهما، 20 عاما، إلى سجن إيبيزا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. بعد أن أدلى بإفادة أمام قاضي التحقيق رقم 4 في إيبيزا.وأثناء التحقيق، تعرف الضحية على المتهمين، حيث أمرت القاضية إيلينا مارتين بزجهما في السجن احتياطا لتجنب الفرار.
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العالم العربي

السلطات الإسبانية تعتقل شابين جزائريين بعد اعتدائهما وسلبهما 1200 يورو من مواطن

11:09 GMT 30.01.2022
CC0 / pixabay / TheDigitalWayلص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
CC0 / pixabay / TheDigitalWay
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اعتقل الحرس المدني الإسباني شابين جزائريين، لمشاركتهما في عملية سلب نفذاها يوم 9 يناير/كانون الثاني في مدينة سان أنتوني.
ونشر موقع "بيريوديكوديبيسا" يوم أمس السبت، أن "عملية السطو نفذها شابان جزائريان يبلغان من العمر 20 عاما، حيث تم القبض عليهما وسجنهما".
ونتج عن الهجوم الذي نفذه الشابان إصابة الضحية بجروح بالغة وكسر في ساقه، حيث سلباه مبلغًا وقدره 1200 يورو، إضافة لهاتفه الجوال.
واضطر الضحية البالغ من العمر 40 عامًا، من سكان سان أنطوني، إلى الخضوع لعملية جراحية في مستوصف نويسترا سينورا ديل روزاريو.
وأفادت مصادر قضائية إسبانية لنفس المصدر بأن "القاضي قرر بعد ظهر قبل أمس الجمعة، تمديد حبس من يخضعون للتحقيق لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات".
ودخل أحد المشتبه بهما، 20 عاما، إلى سجن إيبيزا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. بعد أن أدلى بإفادة أمام قاضي التحقيق رقم 4 في إيبيزا.
وأثناء التحقيق، تعرف الضحية على المتهمين، حيث أمرت القاضية إيلينا مارتين بزجهما في السجن احتياطا لتجنب الفرار.
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