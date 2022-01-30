السلطات الإسبانية تعتقل شابين جزائريين بعد اعتدائهما وسلبهما 1200 يورو من مواطن

ونشر موقع "بيريوديكوديبيسا" يوم أمس السبت، أن "عملية السطو نفذها شابان جزائريان يبلغان من العمر 20 عاما، حيث تم القبض عليهما وسجنهما".ونتج عن الهجوم الذي نفذه الشابان إصابة الضحية بجروح بالغة وكسر في ساقه، حيث سلباه مبلغًا وقدره 1200 يورو، إضافة لهاتفه الجوال.واضطر الضحية البالغ من العمر 40 عامًا، من سكان سان أنطوني، إلى الخضوع لعملية جراحية في مستوصف نويسترا سينورا ديل روزاريو.وأفادت مصادر قضائية إسبانية لنفس المصدر بأن "القاضي قرر بعد ظهر قبل أمس الجمعة، تمديد حبس من يخضعون للتحقيق لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات".ودخل أحد المشتبه بهما، 20 عاما، إلى سجن إيبيزا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. بعد أن أدلى بإفادة أمام قاضي التحقيق رقم 4 في إيبيزا.وأثناء التحقيق، تعرف الضحية على المتهمين، حيث أمرت القاضية إيلينا مارتين بزجهما في السجن احتياطا لتجنب الفرار.
اعتقل الحرس المدني الإسباني شابين جزائريين، لمشاركتهما في عملية سلب نفذاها يوم 9 يناير/كانون الثاني في مدينة سان أنتوني.
ونشر موقع "بيريوديكوديبيسا" يوم أمس السبت، أن "عملية السطو نفذها شابان جزائريان يبلغان من العمر 20 عاما، حيث تم القبض عليهما وسجنهما".
ونتج عن الهجوم الذي نفذه الشابان إصابة الضحية بجروح بالغة وكسر في ساقه، حيث سلباه مبلغًا وقدره 1200 يورو، إضافة لهاتفه الجوال.
Los dos jóvenes están investigados por el robo con violencia en el que actuaron junto al joven argelino que el lunes ingresó en prisión por otro violento atraco en ses Variades. https://t.co/Qd68JYzs9S