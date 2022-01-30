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الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مشتبه بارتكابه 30 اعتداء
الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مشتبه بارتكابه 30 اعتداء
ألقت الشرطة البريطانية اليوم الأحد القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة 30 اغتصابا واعتداء، بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد إيقاف لاعبه ميسون جرينوود على... 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T19:42+0000
2022-01-30T19:42+0000
العالم
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وأفادت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.وأضافت الشرطة "تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء"، مشيرة إلى أن الرجل، الذي لم تعلن عن هويته، في عهدتها من أجل استجوابه.وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد جرينوود البالغ عمره 20 عاما تم نشرها على إنستغرام صباح اليوم الأحد قبل حذفها.وقال يونايتد في بيان لرويترز "ميسون جرينوود لن يعود للتدريب مع الفريق أو يشارك في المباريات حتى إشعار آخر".وكان النادي قال في وقت سابق إنه "لن يتسامح مع أي نوع من العنف".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/بعد-إعلان-صديقته-الاعتداء-عليها-بالضرب-مانشيستر-يونايتد-يوقف-لاعبه-ماسون-غرينوود-عن-اللعب-1057474083.html
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الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مشتبه بارتكابه 30 اعتداء

19:42 GMT 30.01.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSالشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا
الشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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ألقت الشرطة البريطانية اليوم الأحد القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة 30 اغتصابا واعتداء، بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد إيقاف لاعبه ميسون جرينوود على خلفية اتهام امرأة له بالاعتداء عليها.
وأفادت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.
وأضافت الشرطة "تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء"، مشيرة إلى أن الرجل، الذي لم تعلن عن هويته، في عهدتها من أجل استجوابه.
وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد جرينوود البالغ عمره 20 عاما تم نشرها على إنستغرام صباح اليوم الأحد قبل حذفها.
مانشيستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
بعد إعلان صديقته الاعتداء عليها بالضرب... مانشيستر يونايتد يوقف لاعبه ماسون غرينوود عن اللعب
16:27 GMT
وقال يونايتد في بيان لرويترز "ميسون جرينوود لن يعود للتدريب مع الفريق أو يشارك في المباريات حتى إشعار آخر".
وكان النادي قال في وقت سابق إنه "لن يتسامح مع أي نوع من العنف".
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