https://arabic.sputniknews.com/20220130/الشرطة-البريطانية-تلقي-القبض-على-رجل-مشتبه-بارتكابه-30-اعتداء--1057481251.html

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مشتبه بارتكابه 30 اعتداء

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل مشتبه بارتكابه 30 اعتداء

ألقت الشرطة البريطانية اليوم الأحد القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة 30 اغتصابا واعتداء، بعد ساعات من قرار مانشستر يونايتد إيقاف لاعبه ميسون جرينوود على... 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T19:42+0000

2022-01-30T19:42+0000

2022-01-30T19:42+0000

العالم

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وأفادت شرطة مانشستر في بيان أنها ألقت القبض على رجل بعد نشر امرأة عدة صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تعرضها لعنف جسدي.وأضافت الشرطة "تم فتح تحقيق وبعد التدقيق نؤكد القبض على رجل في العشرينات من العمر للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء"، مشيرة إلى أن الرجل، الذي لم تعلن عن هويته، في عهدتها من أجل استجوابه.وكانت المزاعم، والتي تضمنت العديد من الصور وفيديو ورسالة صوتية، ضد جرينوود البالغ عمره 20 عاما تم نشرها على إنستغرام صباح اليوم الأحد قبل حذفها.وقال يونايتد في بيان لرويترز "ميسون جرينوود لن يعود للتدريب مع الفريق أو يشارك في المباريات حتى إشعار آخر".وكان النادي قال في وقت سابق إنه "لن يتسامح مع أي نوع من العنف".

https://arabic.sputniknews.com/20220130/بعد-إعلان-صديقته-الاعتداء-عليها-بالضرب-مانشيستر-يونايتد-يوقف-لاعبه-ماسون-غرينوود-عن-اللعب-1057474083.html

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