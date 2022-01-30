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https://arabic.sputniknews.com/20220130/الشرطة-الهندية-تعلن-مقتل-5-مسلحين-في-كشمير-1057450068.html
الشرطة الهندية تعلن مقتل 5 مسلحين في كشمير
الشرطة الهندية تعلن مقتل 5 مسلحين في كشمير
أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة مسلحين، بينهم قيادي كبير في جماعة "جيش محمد"، اليوم الأحد. 30.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-30T07:54+0000
2022-01-30T07:54+0000
2022-01-30T07:55+0000
كشمير
أخبار الهند اليوم
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ونقلت "رويترز" عن فيجاي كومار قائد شرطة كشمير الهندية، أن قتل المسلحين تم خلال عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.وأضاف كومار أن تنفيذ العمليتين جاء استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين في المنطقتين الليلة الماضية.وأوضح أنه قتل في هاتين العمليتين 5 مسلحين بينهم زاهد واني القيادي في "جيش محمد" ومواطن باكستاني.وأشار إلى أن المسلحين قتلوا شرطيا بالرصاص أمام منزله مساء أمس السبت في جنوب سريناجار.ووفقا للشرطة، قُتل في أنحاء كشمير الهندية هذا الشهر 21 مسلحا منهم ثمانية باكستانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/باكستان-ترفض-اتهامات-هندية-بتسلل-عناصر-للجيش-عبر-الخط-الفاصل-في-كشمير-1054974241.html
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كشمير, أخبار الهند اليوم
الشرطة الهندية تعلن مقتل 5 مسلحين في كشمير 07:54 GMT 30.01.2022 (تم التحديث: 07:55 GMT 30.01.2022)
أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة مسلحين، بينهم قيادي كبير في جماعة "جيش محمد"، اليوم الأحد.
ونقلت "رويترز" عن فيجاي كومار قائد
شرطة كشمير الهندية
، أن قتل المسلحين تم خلال عمليتين منفصلتين خلال الليل نفذتهما القوات الهندية جنوبي سريناجار.
وأضاف كومار أن تنفيذ العمليتين جاء استنادا إلى معلومات عن وجود مسلحين في المنطقتين الليلة الماضية.
وأوضح أنه قتل في هاتين العمليتين 5 مسلحين بينهم زاهد واني القيادي في "جيش محمد" ومواطن باكستاني.
وأشار إلى أن المسلحين قتلوا شرطيا بالرصاص أمام منزله مساء أمس السبت في جنوب سريناجار.
ووفقا للشرطة، قُتل في أنحاء كشمير الهندية هذا الشهر 21 مسلحا منهم ثمانية باكستانيين.