https://arabic.sputniknews.com/20220130/الشيوخ-الأمريكي-يوشك-على-الانتهاء-من-قانون-يستهدف-الاقتصاد-الروسي-حال-غزو-أوكرانيا-1057480803.html

الشيوخ الأمريكي يوشك على الانتهاء من قانون يستهدف الاقتصاد الروسي حال غزو أوكرانيا

الشيوخ الأمريكي يوشك على الانتهاء من قانون يستهدف الاقتصاد الروسي حال غزو أوكرانيا

يقترب المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الانتهاء من قانون يشرع استهداف اقتصاد روسيا في حالة غزوها أوكرانيا. 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T19:35+0000

2022-01-30T19:35+0000

2022-01-30T19:35+0000

روسيا

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القاهرة- سبوتنيك. وأكد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، على أن "أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ قالوا اليوم الأحد إن التشريع المشترك بين الحزبين الهادف إلى ضرب الاقتصاد الروسي؛ بات على وشك الانتهاء منه في مجلس الشيوخ الأمريكي".وأضاف التقرير أن ذلك في حالة "قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا".وقال التقرير الصحفي الأمريكي إن التشريع لا يزال قيد التفاوض بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وآخرين، حيث "سيستهدف البنوك الروسية الكبرى، ويضر بمدخرات الروس ومعاشات التقاعد كما أنه سوف يحد من سوق الديون السيادية لروسيا"، وذلك بحسب تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مينينديز اليوم الأحد.أفاد مصدر مقرب من الحكومة البريطانية، أمس السبت، أن وزارة الخارجية البريطانية ستعلن عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يوم الاثنين القادم على خلفية الأزمة الأوكرانية.وقال المصدر: "من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية البريطانية عن تشديد العقوبات يوم الاثنين أمام البرلمان، حتى تتمكن المملكة المتحدة من ضرب المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا